Однак на церемонії поховання Жоти не завітав Кріштіану Роналду. Нападник Аль-Насра пояснив, чому не прийшов попрощатись з партнером по збірній Португалії, повідомляє 24 канал із посиланням на A Bola.

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Спільне рішення Роналду та родини Жоти

Кріштіану Роналду був відсутній на похованні Діогу Жоти, щоб не привертати високу увагу з боку медіа та ЗМІ. Адже це могло створити непотрібний тиск на родину футболіста.

За наявною інформацією, Кріштіану Роналду спілкувався з сім'єю загиблого футболіста Ліверпуля з цього приводу. Нападник та близькі Діогу Жоти дійшли висновку, що таке рішення буде найкращим.

Кріштіану Роналду підтримав родину Жоти, сказавши, що завжди буде поруч з ними. Форвард Аль-Насра вже контактував з батьками Діогу та його дружиною – Руте.

До слова. Церемонія поховання Діогу Жоти відбулась 5 липня у Гондомарі, що у Португалії. Попрощатись з футболістом прийшли Роберто Мартінес, Фернанду Сантуш, Арне Слот, а також гравці Ліверпуля та збірної Португалії.

Раніше повідомляли, що сім'я Діогу Жоти отримала підтримку від Ліверпуля. Клуб не залишився осторонь трагедії.