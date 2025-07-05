Автомобіль футболіста потрапив у ДТП та з'їхав з дороги через прокол шини під час обгону. Машину занесло з траси, після чого вона загорілася, шансів на порятунок не було, пише 24 Канал з посиланням на Record.

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Ліверпуль допомагає сім'ї Діогу

Англійська команда підтримує зв'язок із родиною Діогу Жоти та планує виплатити їй залишок коштів за контрактом футболіста.

У футболіста залишилося троє дітей та дружина, з якою він зіграв весілля за тиждень до своєї загибелі.

Цікаво. Ліверпуль ухвалив рішення довічно закріпити за Діогу Жотою 20-й номер. Таким чином у клубі вирішили вшанувати пам'ять про загиблого футболіста.

Нагадаємо, що у Ліверпуль Діогу Жота перейшов у 2020 році. За цей час він відіграв 182 матчі, оформивши 65 голів і 26 асистів. Зокрема португалець грав за такі клуби як Пасуш Феррейра, Порту та Вулверхемптона. Він також грав за збірну Португалії, забивши 14 голів у 49 матчах.