Автомобиль футболиста попал в ДТП и съехал с дороги из-за прокола шины во время обгона. Машину занесло с трассы, после чего она загорелась, шансов на спасение не было, пишет 24 Канал со ссылкой на Record.

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Ливерпуль помогает семье Диогу Жоты

Английская команда поддерживает связь с семьей Диогу Жоты и планирует выплатить ей остаток средств по контракту футболиста.

У футболиста осталось трое детей и жена, с которой он сыграл свадьбу за неделю до своей гибели.

Интересно. Ливерпуль принял решение пожизненно закрепить за Диогу Жотой 20-й номер. Таким образом в клубе решили почтить память о погибшем футболисте.

Напомним, что в Ливерпуль Диогу Жота перешел в 2020 году. За это время он отыграл 182 матча, оформив 65 голов и 26 ассистов. В частности португалец играл за такие клубы как Пасуш Феррейра, Порту и Вулверхэмптон. Он также играл за сборную Португалии, забив 14 голов в 49 матчах.