Ливерпуль навсегда закрепит 20-й игровой номер за Диогу Жотой, который трагически погиб в ДТП. Память о португальском вингере, который помог клубу получить 20-й чемпионский титул, будет почтена на уровне легенд "Энфилда", пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Ливерпуля.

Читайте также 17-летний футболист Легии попал в реанимацию после ДТП, его сестра погибла

Номер закрепят за Жоту

В Ливерпуле подчеркнули, что решение закрепить 20-й номер является данью уважения к вкладу Жоты в исторический сезон клуба.

20-й номер будет по праву увековечен за его вклад в победу Ливерпуля в чемпионате Англии в сезоне-2024/2025, ставшую 20-й в истории клуба – с его фирменным финтом и ударом перед трибуной "Коп", закрепившим победу в апрельском мерсисайдском дерби, трогательным последним голом в его жизни,

– написали в английском клубе.

Справка. В Ливерпуль Диогу Жота перешел в 2020 году. За это время он отыграл 182 матча, оформив 65 голов и 26 ассистов.

Отметим, что до этого футболист также играл за такие клубы как Пасуш Феррейра, Порту и Вулверхэмптон. Он также играл за сборную Португалии, забив 14 голов в 49 матчах и выиграв две Лиги наций.