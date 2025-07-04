Автомобиль, в котором находились Ксаверий Ежевски и его 18-летняя сестра, съехал с дороги и врезался в дерево. Девушка погибла на месте, а футболист в критическом состоянии был доставлен в больницу, пишет 24 канал со ссылкой на ФК Легия Варшава.

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Трагедия в Польше

Инцидент произошел на трассе между Гощице и Цяхцином в Мазовецком воеводстве. Toyota Yaris, в которой находились брат и сестра, съехала с дороги и на полной скорости врезалась в дерево. Удар был настолько сильный, что к месту немедленно выехали пожарные, полиция, скорая и даже медицинский вертолет.

К сожалению, девушка погибла мгновенно. Ее брат находится в больнице, где врачи борются за его жизнь.

Руководство, работники клуба, коллеги и тренеры академии выражают искренние соболезнования родителям Ксаверия и разделяют их боль. Мы окажем всю возможную поддержку нашему игроку и его семье. Ксаверий, весь клуб с тобой,

– сказано в официальном заявлении Легии.

Полиция пока не установила причины ДТП. По предварительным выводам, скорость не была превышена. Кто именно был за рулем, еще выясняется.

Напомним, что в футбольном мире произошла еще одна трагедия. Утром 3 июля в ДТП погиб Диогу Жота.