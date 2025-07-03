Трагические события произошли в английском футболе. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Marca, погиб португальский футболист Ливерпуля Диогу Жота.

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Трагедия в Испании

Роковой инцидент произошел в Испании в провинции Самора. Игрок ехал в машине со своим братом Андре, который выступает за Пенафиэл. Автомобиль вылетел с трассы и загорелся.

Спасти игрока не удалось. Относительно брата Диогу – пока неизвестно, смог ли Андре выжить. 28-летний нападающий Ливерпуля успел перед этим поиграть за Пасуш Ферейра, Порту и Вулверхэмптон.

Игроком мерсисайдцев Диогу стал в 2020 году. Клуб выплатил за игрока 45 миллионов фунтов. За это время он сыграл 182 матча за "красных", оформив 65 голов и 26 ассистов.

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В Ливерпуле Жота смог выиграть четыре трофея, в том числе и АПЛ прошлого сезона. Также нападающий успешно поиграл за сборную Португалии, забив 14 голов в 49 матчах и выиграв две Лиги наций. В финале-2025 Португалия переиграла Испанию по пенальти.