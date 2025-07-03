Трагічні події стались в англійському футболі. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Marca, загинув португальський футболіст Ліверпуля Діогу Жота.

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Трагедія в Іспанії

Фатальний інцидент стався у Іспанії в провінції Самора. Гравець їхав в машині зі своїм братом Андре, який виступає за Пенафіел. Автомобіль вилетів з траси та загорівся.

Врятувати гравця не вдалось. Щодо брата Діогу – наразі невідомо, чи зміг Андре вижити. 28-річний нападник Ліверпуля встиг перед цим пограти за Пасуш Ферейра, Порту та Вулверхемптон.

Гравцем мерсисайдців Діогу став у 2020 році. Клуб виплатив за гравця 45 мільйонів фунтів. За цей час він відіграв 182 матчі за "червоних", оформивши 65 голів та 26 асистів.

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У Ліверпулі Жота зміг виграти чотири трофеї, в тому числі й АПЛ минулого сезону. Також нападник успішно пограв за збірну Португалії, забивши 14 голів у 49 матчах та вигравши дві Ліги націй. У фіналі-2025 Португалія переграла Іспанію по пенальті.