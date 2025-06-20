Ліверпуль офіційно оголосив про підписання хавбека збірної Німеччини Флоріана Вірца. 22-річний футболіст поставив свій підпис під довготривалим контрактом, пише 24 Канал з посиланням на сайт "мерсисайдців".

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Найдорожчий трансфер в історії АПЛ

За даними Transfermarkt, трансфер Вірца обійшовся Ліверпулю у 125 мільйонів євро. Це рекордний трансфер в історії "червоних".

Попереднім найдорожчим придбанням "мерсисайдців" був форвард Бенфіки Дарвін Нуньєс, який обійшовся у 85 мільйонів євро.

Крім того, вхідний трансфер Вірца є рекордним в історії АПЛ. Досі лідерство належало Енцо Фернандесу, який обійшовся Челсі у 121 мільйон євро.

Флоріан Вірц – гравець Ліверпуля / фото Ліверпуля

За даними британських ЗМІ, Вірц підписав контракт на п'ять років, до літа 2030 року.

Що відомо про Вірца