Трансфери топ-зірок світового футболу завжди викликають підвищений інтерес у вболівальників. 24 Канал слідкуватиме за усіма змінами в клубах, трансферними чутками та переходами футболістів. Наша увага, в першу чергу, буде прикута до чемпіонатів, в яких грають українські легіонери.

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Коли в Європі відриваються трансферні вікна

У цьому році перше трансферне вікно діяло з 1 по 10 червня. Це пов'язано з Клубним чемпіонатом світу 2025, який стартує 15 червня. Команди-учасниці мали можливість посилити свій склад напередодні старту турніру. Основне літнє трансферне вікно в кожній з топ-ліг має свої терміни. У більшості чемпіонатів воно відкривається 1 липня.

Дати літніх трансферних вікон

Англійська Прем'єр-ліга: 12 червня – 30 серпня

Бельгійська Ліга Жупіле: 15 червня – 7 вересня

Нідерландська Ередивізі: 16 червня – 2 вересня

Турецька Суперліга: 30 червня – 12 вересня

Французька Ліга 1: 1 липня – 31 серпня

Німецька Бундесліга: 1 липня – 2 вересня

Грецька Суперліга: 1 липня – 13 вересня

Італійська Серія А: 1 липня – 1 вересня

Іспанська Ла Ліга: 1 липня – 1 вересня

Українська Прем'єр-ліга: 1 липня – 1 вересня

Американська МЛС: 24 липня – 22 вересня

Топ-5 найдорожчих трансферів літа-2025

Наразі найдорожчим трансфером літнього міжсезоння є перехід нідерландського захисника Діна Гюйсена з Борнмута до Реала. Одноклубник Іллі Забарного коштував "королівському клубу" 59 мільйонів євро. Також до топ-п'ятірки потрапили трансфери Тіджані Рейндерс з Мілану до Манчестер Сіті, алжирського захисника Раяна Аїта-Нурі, Раяна Шеркі з Ліона та форварда Ліама Делапа.

1. Дін Гюйсен, захисник – 59 мільйонів євро (трансфер з Борнмуту до Реала)

2. Тіджані Рейндерс, півзахисник – 55 мільйонів євро (Мілан – Манчестер Сіті)

3. Раян Аїт-Нурі, захисник – 36,5 мільйонів євро (Вулверхемптон – Манчестер Сіті)

4. Раян Шеркі, вінгер – 36,5 мільйонів євро (Ліон – Манчестер Сіті)

5. Ліам Делам, форвард – 35,5 мільйонів євро (Іпсвіч – Челсі)

Усі офіційні трансфери та чутки літнього міжсезоння 2025

Кевін де Брюйне офіційно став гравцем Наполі Контракт з 32-річним півзахисником підписаний на два роки з можливістю автоматичного продовження ще на сезон. Бельгієць перейшов до Наполі з Манчестер Сіті в статусі вільного агента.

Зірка Мілана приєднався до Манчестер Сіті Черговим новачком "містян" став нідерландський півзахисник Тіджані Рейндерс. 26-річний футболіст підписав контракт на 5 років. За підсумками сезону-2024/25 Рейндерс, який виступав за Мілан, був визнаний найкращим півзахисником Серії А. Сума трансферу склала 55 мільйонів євро. Разом з бонусами вона може бути збільшена до 70.

Ман Сіті оголосив про трансфер Аїт-Нурі Лівий захисник збірної Алжиру Аїт-Нурі поповнив склад команди Пепа Гвардіоли. 24-річний футболіст у минулому сезоні захищав кольори Вулверхемптона. Аїт-Нурі підписав контракт на 5 років – до літа 2030 року. Манчестер Сіті заплатив за новачка 36,5 мільйонів євро.

Манчестер Сіті підписав французького вінгера Новачком "містян" у літнє міжсезоння став французький вінгер Раян Шеркі. У минулому сезоні 21-річний футболіст грав за Ліон. "Містяни" заплатили за новачка 36,5 мільйонів євро.

Челсі підписав португальського хавбека зі Спортингу Лондонський Челсі активно проводить трансферну кампанію. "Пенісіонери" підписали третього новачка. Команду Енцо Марески підсилив португальський півзахисник Даріо Ессугу. 20-річний футболіст раніше захисщав кольори лісабонського Спортінга. Трансфер Ессугу коштував синім 22,27 мільйонів євро.

Брат Беллінгема став гравцем Боруссії Дортмунд Боруссія Дортмунд офіційно оголосила про підписання Джоба Беллінгем. Молодший брат зірки Реала та ексодноклубник українця Назарія Русина уклав контракт до літа 2030 року. Англійський Сандерленд отримав за 19-річного центрального півзахисника 30,5 мільйонів євро.

Лідер Марселя став гравцем Інтера Бразильський вінгер Луїс Енріке посилив міланський вінгер. Трансфер 23-річного футболіста коштував "зміям" 23 мільйони євро. Гравець підписав контракт до літа 2030.

Челсі підписав французького таланта 19-річний центральний захисник Мамаду Сарр офіційно став гравцем Челсі. Угода з французьким футболістом розрахована на вісім років – до літа 2033. Страсбур отримав за свого футболіста 14 мільйонів євро.

Жоржиньо змінив Арсенал на Фламенго Досвідчений італійський півзахисник на правах вільного агента покинув лондонський Арсенал. 33-річний футболіст продовжить кар'єру в бразильському клубі Серії А Фламенго.

Інтер оголосив про підписання Петара Сучича Фіналіст Ліги чемпіонів напередодні старту Клубного чемпіонату світу оголосив про підписання Петара Сучича. 21-річний опорний півзахисник гратиме за "нерадзуррі" до 30 червня 2030 року. "Змії" заплатили за Динамо Загреб 14 мільйонів євро.

Челсі підписав Ліама Делапа Центрфорвард Іпсвіча Ліан Делап офіційно став гравцем Челсі. Перехід 22-річного нападника коштував "синім" 35,5 мільйонів євро. Англієць у минулому сезоні забив за Іпсвіч 12 голів у чемпіонаті АПЛ.

Дін Гюйсен підсилив Реал Нідерландський захисник Дін Гюйсен став літнім придбанням "вершкових". 20-річного таланта "королівський клуб" підписав за 59,5 мільйона євро. Дін Гюйсен приєднався до клубу 1 червня. Раніше нідерландець разом із Іллею Забарним цементував захист Борнмуту.