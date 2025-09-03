Під час літнього трансферного вікна Олександр Зінченко мав кілька варіантів продовження кар'єри. Однак потенційних покупців відлякувала велика заробітна плата українського легіонера, пише 24 Канал.

Скільки грошей заробляє Зінченко?

В лондонському Арсеналі Олександр Зінченко входить до десятки найбільш високооплачуваних гравців. Українець заробляє за рік 7,8 мільйона фунтів стерлінгів. У гривнях ця сума становить фантастичні 432 мільйони. За один тиждень банківський рахунок українця поповнювався на 150 тисяч фунтів стерлінгів (8,3 мільйона гривень).

Для порівняння, найвищу заплату в Арсеналі має німецький форвард Кай Гаверц – 14,56 мільйона євро. Це майже вдвічі більше, ніж у Зінченка.

В останньому сезоні Олександр втратив місце в основному складі "канонірів". Тримати такого гравця на лаві запасних було невигідно лондонському клубу. Тож влітку українцю підшукували варіанти для оренди або викупу.

Через високу заробітну плату від Зінченка відмовилися в Італії та Франції. Лише представник Англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест погодився взяти гравця збірної України.

За інформацією британських ЗМІ, "лісники" платитимуть більшу частину зарплати Зінченка, а певну частку доплачуватиме Арсенал. Тож "каноніри" зуміли дещо розвантажити свою платіжну відомість. Загальний річний дохід Зінченка не зміниться.

Хто з українських футболістів отримує найбільшу зарплату?