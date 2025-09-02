Український футболіст перейшов у Ноттінгем Форест, де виступатиме на правах оренди. Цей трансфер прокоментував Росс Вілсон, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт "лісників".

Що в Ноттінгемі сказали про трансфер Зінченка?

Спортивний директор англійського клубу заявив, що радий підписанню гравця збірної України. Він вважає, що Зінченко допоможе команді своїм досвідом і стане важливою частиною колективу.

"Послужний список Олександра говорить сам за себе. Він був важливою частиною дуже успішної команди Манчестер Сіті та відігравав значну роль в Арсеналі в останні роки. Він принесе неоціненний досвід у Ноттінгем Форест, і ми раді, що саме він став нашим останнім новачком цього літа.

Ми багато працювали на трансферному вікні, щоб сформувати конкурентний склад із балансом молодості та досвіду, готовий боротися в усіх турнірах. Олександр – чудове підсилення, і ми впевнені, що він матиме великий вплив як на полі, так і поза ним", – сказав Вілсон.

До слова. В минулому сезоні Олександр Зінченко провів 23 матчі у складі Арсенала, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу. В нинішній кампанії він не потрапляв навіть у заявку команди.

Нагадаємо, що в останній день трансферного вікна гравцем клубу АПЛ став Кевін. Бразилець перейшов із Шахтаря у Фулгем, ставши рекордним трансфером в історії "дачників".

Що відомо про новий клуб Зінченка?