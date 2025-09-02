Ліверпуль після тривалої трансферної саги врешті-решт домовився про перехід шведського форварда Александера Ісака з Ньюкасла. Зірковий нападник підписав контракт до 30 червня 2031 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт "червоних".
Читайте також Забарний уперше прокоментував свої відносини з російським воротарем ПСЖ
Що відомо про трансфер Ісака?
Сума трансферу склала близько 145 мільйонів євро. Він став рекордним не тільки для мерсисайдців, а й взагалі в історії Англійської Прем'єр-ліги.
Швед буде виступати за "червоних" під дев'ятим номером. Після підписання контракту він розповів, чому так хотів перейти саме в Ліверпуль.
Мені випала нагода бути частиною цього клубу, я хочу творити історію. Я хочу вигравати трофеї. Це, зрештою, найбільша мотивація для мене, і я відчуваю, що це ідеальне місце для мого подальшого зростання та виведення моєї гри на новий рівень,
– сказав Ісак.
Ліверпуль презентував трансфер Ісака: дивіться відео
До слова. Загалом Ліверпуль здійснив вісім вхідних трансферів у міжсезоння. Також склад команди поповнили Флоріан Вірц, Уго Екітіке, Мілош Керкез, Джеремі Фрімпонг, Джованні Леоні, Армін Печі та Фредді Вудман.
Зазначимо, що до цього найдорожчим трансфером в історії АПЛ був перехід Феліппе Коутінью з Ліверпуля в Барселону за 135 мільйонів євро. А попереднє рекордне придбання також було здійснене "червоними" під час нинішнього міжсезоння – Вірц перейшов з Баєра за 125 мільйонів євро.
Нагадаємо, що перед закриттям трансферного вікна клубну прописку змінив Олександр Зінченко. Він залишив Арсенал, але продовжить кар'єру в АПЛ.
Що відомо про Ісака?
- Шведський форвард виступав за Ньюкасл з 2022 року, перейшовши з Реал Сосьєдада за 70 мільйонів євро.
- У складі "сорок" він провів 109 матчів, у яких забив 62 голи й зробив 11 асистів.
- Має у своїй колекції три трофеї – Кубок Німеччини, Кубок Іспанії та Кубок англійської ліги.
- За збірну Швеції Александер провів 52 поєдинки – 16 забитих м'ячів і 7 асистів.