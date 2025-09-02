Ливерпуль после длительной трансферной саги в конце концов договорился о переходе шведского форварда Александера Исака из Ньюкасла. Звездный нападающий подписал контракт до 30 июня 2031 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт "красных".

Что известно о трансфере Исака?

Сумма трансфера составила около 145 миллионов евро. Он стал рекордным не только для мерсисайдцев, но и вообще в истории Английской Премьер-лиги.

Швед будет выступать за "красных" под девятым номером. После подписания контракта он рассказал, почему так хотел перейти именно в Ливерпуль.

Мне представилась возможность быть частью этого клуба, я хочу творить историю. Я хочу выигрывать трофеи. Это, конце концов, самая большая мотивация для меня, и я чувствую, что это идеальное место для моего дальнейшего роста и вывода моей игры на новый уровень,

– сказал Исаак.

Ливерпуль презентовал трансфер Исака: смотрите видео

К слову. В общем Ливерпуль совершил восемь входящих трансферов в межсезонье. Также состав команды пополнили Флориан Вирц, Уго Экитике, Милош Керкез, Джереми Фримпонг, Джованни Леони, Армин Печи и Фредди Вудман.

Отметим, что до этого самым дорогим трансфером в истории АПЛ был переход Фелиппе Коутиньо из Ливерпуля в Барселону за 135 миллионов евро. А предыдущее рекордное приобретение также было осуществлено "красными" во время нынешнего межсезонья – Вирц перешел из Байера за 125 миллионов евро.

Напомним, что перед закрытием трансферного окна клубную прописку сменил Александр Зинченко. Он покинул Арсенал, но продолжит карьеру в АПЛ.

Что известно об Исаке?