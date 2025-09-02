В частности, клубную прописку сменил и игрок сборной Украины Александр Зинченко. Он покинул Арсенал, однако продолжит карьеру в Английской Премьер-лиге, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт "канониров".

Где продолжит карьеру Зинченко?

28-летний футболист перешел в Ноттингем Форест. Он будет выступать за "лесников" на правах аренды до завершения сезона-2025/2026.

В условиях договора нет пункта об обязательном выкупе. Сейчас футболист находится в расположении сборной Украины, поэтому не было презентации, однако он записал видео с первыми словами к фанатам своей новой команды:

Всем привет. Я очень рад присоединиться к Ноттингем Форест. Так взволнован сезоном, что ждет нас впереди. Не могу дождаться, чтобы встретиться с вами. Вперед, Форест.

Зинченко обратился к фанатам "лесников": смотрите видео

К слову. Ноттингем Форест оформил соглашение с украинским защитником в последний момент после того, как сорвался трансфер игрока Атлетико Хави Галана. Он провалил медосмотр, поэтому "лесники" оперативно вынуждены были искать ему замену.

Отметим, что дебютировать за новую команду Александр будет иметь возможность 13 сентября в 4 туре Английской Премьер-лиги. Что интересно, это будет выездной поединок как раз против Арсенала.

Что известно о карьере Зинченка в Англии?