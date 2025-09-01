Вингер Челси в последнее время имел ряд нарушений правил дорожного движения в Англии. За это он получил наказание, сообщает 24 Канал со ссылкой на Standard.

За что Мудрик получил наказание?

Ему запретили на шесть месяцев управлять автомобилем. Это произошло после того, как украинца поймали на превышении скорости в его BMW M8.

За полтора года футболист накопил 13 штрафных баллов на водительских правах. По местному законодательству это привело к автоматическому запрету вождения.

На суде полицейский рассказал детали последнего инцидента. Он пытался остановить игрока сборной Украины из-за превышения скорости, но сначала тот не сделал этого, из-за чего правоохранителю пришлось преследовать Мудрика.

Инцидент произошел на Южной кольцевой в Лондоне. Автомобиль футболиста двигался со скоростью 58 километров в час в зоне с ограничением в 32.

Сначала водитель не остановился, и я преследовал его на своем авто. После нескольких сигналов он остановился на Strath Terrace,

– рассказал полицейский.

Отмечается, что на слушании футболист отсутствовал. Кроме временного запрета на вождение, Михаил был оштрафован на 660 фунтов, а также обязан уплатить 130 фунтов судебных расходов и 266 фунтов в пользу потерпевших.

Что известно о карьере Мудрика в Челси?