15 августа 2025 года стартует новый сезон Английской Премьер-Лиги. В сильнейшем дивизионе чемпионата Англии будут участвовать 20 лучших клубов страны, сообщает 24 Канал.

Кто из украинцев будет играть в АПЛ?

Многими экспертами АПЛ считается лучшим турниром мира, а местные клубы могут приглашать самых дорогих футболистов. Среди них есть и пятеро украинцев, которые должны сыграть в турнире в сезоне 2025-2026.

Александр Зинченко (Арсенал)

Егор Ярмолюк (Брентфорд)

Виталий Миколенко (Эвертон)

Назарий Русин (Сандерленд)

Михаил Мудрик (Челси)

Что касается последнего, то пока его судьба остается неизвестной. В декабре 2024-го Мудрик получил бан из-за положительного допинг-теста. Срок его действия пока неизвестен, но Челси все равно внес украинца в заявку на АПЛ.

Турнир продлится с 15 августа 2025 года по 24 мая 2026-го. Чемпионство будет защищать Ливерпуль, который в прошлом году уверенно добыл трофей. По итогам сезона топ-4 команды отправятся в Лигу чемпионов, еще три клуба – в другие еврокубки, а 18-20 места понизятся в Чемпионшип.

Турнирная таблица АПЛ 2025-2026

МЕСТО КОМАНДА І В Н П МЯЧИ ОЧКИ 1 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0 2 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0 3 Манчестер Сити 0 0 0 0 0-0 0 4 Челси 0 0 0 0 0-0 0 5 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0 6 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0 7 Ноттингем Форест 0 0 0 0 0-0 0 8 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0 9 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0 10 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0 11 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0 12 Кристал Пэлас 0 0 0 0 0-0 0 13 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0 14 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0 15 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0 16 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0-0 0 17 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0 18 Бернли 0 0 0 0 0-0 0 19 Лидс 0 0 0 0 0-0 0 20 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0

Расписание матчей АПЛ 2025-2026

1 ТУР

15 августа, 22:00 . Ливерпуль – Борнмут

. Ливерпуль – Борнмут 16 августа, 14:30 . Астон Вилла – Ньюкасл

. Астон Вилла – Ньюкасл 16 августа, 17:00 . Фулхэм – Борнмут

. Фулхэм – Борнмут 16 августа, 17:00 . Тоттенхэм – Бернли

. Тоттенхэм – Бернли 16 августа, 17:00 . Сандерленд – Вест Хэм

. Сандерленд – Вест Хэм 16 августа, 19:30 . Вулверхэмптон – Манчестер Сити

. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 17 августа, 16:00 . Челси – Кристал Пэлас

. Челси – Кристал Пэлас 17 августа, 16:00 . Ноттингем Форест – Брентфорд

. Ноттингем Форест – Брентфорд 17 августа, 18:30 . Манчестер Юнайтед – Арсенал

. Манчестер Юнайтед – Арсенал 18 августа, 22:00. Лидс – Эвертон

2 ТУР

22 августа, 22:00 . Вест Хэм – Челси

. Вест Хэм – Челси 23 августа, 14:30 . Манчестер Сити – Тоттенхэм

. Манчестер Сити – Тоттенхэм 23 августа, 17:00 . Брентфорд – Астон Вилла

. Брентфорд – Астон Вилла 23 августа, 17:00 . Бернли – Сандерленд

. Бернли – Сандерленд 23 августа, 17:00 . Борнмут – Вулверхэмптон

. Борнмут – Вулверхэмптон 23 августа, 19:30 . Арсенал – Лидс

. Арсенал – Лидс 24 августа, 16:00 . Эвертон – Брайтон

. Эвертон – Брайтон 24 августа, 16:00 . Кристал Пэлас – Ноттингем Форест

. Кристал Пэлас – Ноттингем Форест 24 августа, 18:30 . Фулхэм – Манчестер Юнайтед

. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 25 августа, 22:00. Ньюкасл – Ливерпуль

3 ТУР

30 августа, 14:30 . Челси – Фулхэм

. Челси – Фулхэм 30 августа, 17:00 . Манчестер Юнайтед – Бернли

. Манчестер Юнайтед – Бернли 30 августа, 17:00 . Тоттенхэм – Борнмут

. Тоттенхэм – Борнмут 30 августа, 17:00 . Вулверхэмптон – Эвертон

. Вулверхэмптон – Эвертон 30 августа, 17:00 . Сандерленд – Брентфорд

. Сандерленд – Брентфорд 30 августа, 19:30 . Лидс – Ньюкасл

. Лидс – Ньюкасл 31 августа, 16:00 . Брайтон – Манчестер Сити

. Брайтон – Манчестер Сити 31 августа, 16:00 . Ноттингем Форест – Вест Хэм

. Ноттингем Форест – Вест Хэм 31 августа, 18:30 . Ливерпуль – Арсенал

. Ливерпуль – Арсенал 31 августа, 21:00. Астон Вилла – Кристал Пэлас

4 ТУР

13 сентября, 14:30 . Арсенал – Ноттингем Форест

. Арсенал – Ноттингем Форест 13 сентября, 17:00 . Борнмут – Брайтон

. Борнмут – Брайтон 13 сентября, 17:00 . Фулхэм – Лидс

. Фулхэм – Лидс 13 сентября, 17:00 . Эвертон – Астон Вилла

. Эвертон – Астон Вилла 13 сентября, 17:00 . Ньюкасл – Вулверхэмптон

. Ньюкасл – Вулверхэмптон 13 сентября, 17:00 . Кристал Пэлас – Сандерленд

. Кристал Пэлас – Сандерленд 13 сентября, 19:30 . Вест Хэм – Тоттенхэм

. Вест Хэм – Тоттенхэм 13 сентября, 22:00 . Брентфорд – Челси

. Брентфорд – Челси 14 сентября, 16:00 . Бернли – Ливерпуль

. Бернли – Ливерпуль 14 сентября, 18:30. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

5 ТУР

20 сентября, 14:30 . Ливерпуль – Эвертон

. Ливерпуль – Эвертон 20 сентября, 17:00 . Борнмут – Ньюкасл

. Борнмут – Ньюкасл 20 сентября, 17:00 . Брайтон – Тоттенхэм

. Брайтон – Тоттенхэм 20 сентября, 17:00 . Бернли – Ноттингем Форест

. Бернли – Ноттингем Форест 20 сентября, 17:00 . Вулверхэмптон – Лидс

. Вулверхэмптон – Лидс 20 сентября, 17:00 . Вест Хэм – Кристал Пэлас

. Вест Хэм – Кристал Пэлас 20 сентября, 19:30 . Манчестер Юнайтед – Челси

. Манчестер Юнайтед – Челси 20 сентября, 22:00 . Фулхэм – Брентфорд

. Фулхэм – Брентфорд 21 сентября, 16:00 . Сандерленд – Астон Вилла

. Сандерленд – Астон Вилла 21 сентября, 18:30. Арсенал – Манчестер Сити

6 ТУР

27 сентября, 14:30 . Брентфорд – Манчестер Юнайтед

. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 27 сентября, 17:00 . Кристал Пэлас – Ливерпуль

. Кристал Пэлас – Ливерпуль 27 сентября, 17:00 . Астон Вилла – Фулхэм

. Астон Вилла – Фулхэм 27 сентября, 17:00 . Манчестер Сити – Бернли

. Манчестер Сити – Бернли 27 сентября, 17:00 . Лидс – Борнмут

. Лидс – Борнмут 27 сентября, 17:00 . Челси – Брайтон

. Челси – Брайтон 27 сентября, 19:30 . Ноттингем Форест – Сандерленд

. Ноттингем Форест – Сандерленд 28 сентября, 16:00 . Тоттенхэм – Вулверхэмптон

. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 28 сентября, 18:30 . Ньюкасл – Арсенал

. Ньюкасл – Арсенал 29 сентября, 22:00. Эвертон – Вест Хэм

7 ТУР

4-5 октября . Брентфорд – Манчестер Сити

. Брентфорд – Манчестер Сити 4-5 октября . Эвертон – Кристал Пэлас

. Эвертон – Кристал Пэлас 4-5 октября . Астон Вилла – Бернли

. Астон Вилла – Бернли 4-5 октября . Арсенал – Вест Хэм

. Арсенал – Вест Хэм 4-5 октября . Борнмут – Фулхэм

. Борнмут – Фулхэм 4-5 октября . Манчестер Юнайтед – Сандерленд

. Манчестер Юнайтед – Сандерленд 4-5 октября . Лидс – Тоттенхэм

. Лидс – Тоттенхэм 4-5 октября . Вулверхэмптон – Брайтон

. Вулверхэмптон – Брайтон 4-5 октября . Ньюкасл – Ноттингем Форест

. Ньюкасл – Ноттингем Форест 4-5 октября. Челси – Ливерпуль

8 ТУР

18-19 октября . Вест Хэм – Брентфорд

. Вест Хэм – Брентфорд 18-19 октября . Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 18-19 октября . Ноттингем Форест – Челси

. Ноттингем Форест – Челси 18-19 октября . Брайтон – Ньюкасл

. Брайтон – Ньюкасл 18-19 октября . Кристал Пэлас – Борнмут

. Кристал Пэлас – Борнмут 18-19 октября . Манчестер Сити – Брайтон

. Манчестер Сити – Брайтон 18-19 октября . Бернли – Лидс

. Бернли – Лидс 18-19 октября . Тоттенхэм – Астон Вилла

. Тоттенхэм – Астон Вилла 18-19 октября . Фулхэм – Арсенал

. Фулхэм – Арсенал 18-19 октября. Сандерленд – Вулверхэмптон

9 ТУР

25-26 октября . Астон Вилла – Манчестер Сити

. Астон Вилла – Манчестер Сити 25-26 октября . Брентфорд – Ливерпуль

. Брентфорд – Ливерпуль 25-26 октября . Вулверхэмптон – Бернли

. Вулверхэмптон – Бернли 25-26 октября . Манчестер Юнайтед – Брайтон

. Манчестер Юнайтед – Брайтон 25-26 октября . Ньюкасл – Фулхэм

. Ньюкасл – Фулхэм 25-26 октября . Борнмут – Ноттингем Форест

. Борнмут – Ноттингем Форест 25-26 октября . Эвертон – Тоттенхэм

. Эвертон – Тоттенхэм 25-26 октября . Арсенал – Кристал Пэлас

. Арсенал – Кристал Пэлас 25-26 октября . Челси – Сандерленд

. Челси – Сандерленд 25-26 октября. Лидс – Вест Хэм

10 ТУР

1-2 ноября . Бернли – Арсенал

. Бернли – Арсенал 1-2 ноября . Ливерпуль – Астон Вилла

. Ливерпуль – Астон Вилла 1-2 ноября . Фулхэм – Вулверхэмптон

. Фулхэм – Вулверхэмптон 1-2 ноября . Тоттенхэм – Челси

. Тоттенхэм – Челси 1-2 ноября . Вест Хэм – Ньюкасл

. Вест Хэм – Ньюкасл 1-2 ноября . Кристал Пэлас – Брентфорд

. Кристал Пэлас – Брентфорд 1-2 ноября . Манчестер Сити – Борнмут

. Манчестер Сити – Борнмут 1-2 ноября . Брайтон – Лидс

. Брайтон – Лидс 1-2 ноября . Сандерленд – Эвертон

. Сандерленд – Эвертон 1-2 ноября. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

11 ТУР

8-9 ноября . Эвертон – Фулхэм

. Эвертон – Фулхэм 8-9 ноября . Астон Вилла – Борнмут

. Астон Вилла – Борнмут 8-9 ноября . Манчестер Сити – Ливерпуль

. Манчестер Сити – Ливерпуль 8-9 ноября . Сандерленд – Арсенал

. Сандерленд – Арсенал 8-9 ноября . Кристал Пэлас – Брайтон

. Кристал Пэлас – Брайтон 8-9 ноября . Челси – Вулверхэмптон

. Челси – Вулверхэмптон 8-9 ноября . Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 8-9 ноября . Ноттингем Форест – Лидс

. Ноттингем Форест – Лидс 8-9 ноября . Вест Хэм – Бернли

. Вест Хэм – Бернли 8-9 ноября. Брентфорд – Ньюкасл

12 ТУР

22-23 ноября . Арсенал – Тоттенхэм

. Арсенал – Тоттенхэм 22-23 ноября . Вулверхэмптон – Кристал Пэлас

. Вулверхэмптон – Кристал Пэлас 22-23 ноября . Брайтон – Брентфорд

. Брайтон – Брентфорд 22-23 ноября . Ньюкасл – Манчестер Сити

. Ньюкасл – Манчестер Сити 22-23 ноября . Манчестер Юнайтед – Эвертон

. Манчестер Юнайтед – Эвертон 22-23 ноября . Фулхэм – Сандерленд

. Фулхэм – Сандерленд 22-23 ноября . Ливерпуль – Ноттингем Форест

. Ливерпуль – Ноттингем Форест 22-23 ноября . Лидс – Астон Вилла

. Лидс – Астон Вилла 22-23 ноября . Борнмут – Вест Хэм

. Борнмут – Вест Хэм 22-23 ноября. Бернли – Челси

13 ТУР

29-30 ноября . Эвертон – Ньюкасл

. Эвертон – Ньюкасл 29-30 ноября . Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед

. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 29-30 ноября . Ноттингем Форест – Брайтон

. Ноттингем Форест – Брайтон 29-30 ноября . Сандерленд – Борнмут

. Сандерленд – Борнмут 29-30 ноября . Челси – Арсенал

. Челси – Арсенал 29-30 ноября . Тоттенхэм – Фулхэм

. Тоттенхэм – Фулхэм 29-30 ноября . Манчестер Сити – Лидс

. Манчестер Сити – Лидс 29-30 ноября . Брентфорд – Бернли

. Брентфорд – Бернли 29-30 ноября . Вест Хэм – Ливерпуль

. Вест Хэм – Ливерпуль 29-30 ноября. Астон Вилла – Вулверхэмптон

14 ТУР

2-4 декабря . Лидс – Челси

. Лидс – Челси 2-4 декабря . Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 2-4 декабря . Фулхэм – Манчестер Сити

. Фулхэм – Манчестер Сити 2-4 декабря . Ньюкасл – Тоттенхэм

. Ньюкасл – Тоттенхэм 2-4 декабря . Арсенал – Брентфорд

. Арсенал – Брентфорд 2-4 декабря . Вулверхэмптон – Ноттингем Форест

. Вулверхэмптон – Ноттингем Форест 2-4 декабря . Бернли – Кристал Пэлас

. Бернли – Кристал Пэлас 2-4 декабря . Борнмут – Эвертон

. Борнмут – Эвертон 2-4 декабря . Ливерпуль – Сандерленд

. Ливерпуль – Сандерленд 2-4 декабря. Брайтон – Арсенал

15 ТУР

6-7 декабря . Ньюкасл – Бернли

. Ньюкасл – Бернли 6-7 декабря . Манчестер Сити – Сандерленд

. Манчестер Сити – Сандерленд 6-7 декабря . Фулхэм – Кристал Пэлас

. Фулхэм – Кристал Пэлас 6-7 декабря . Брайтон – Вест Хэм

. Брайтон – Вест Хэм 6-7 декабря . Тоттенхэм – Брентфорд

. Тоттенхэм – Брентфорд 6-7 декабря . Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед

. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 6-7 декабря . Эвертон – Ноттингем Форест

. Эвертон – Ноттингем Форест 6-7 декабря . Астон Вилла – Арсенал

. Астон Вилла – Арсенал 6-7 декабря . Лидс – Ливерпуль

. Лидс – Ливерпуль 6-7 декабря. Борнмут – Челси

16 ТУР

13-14 декабря . Ноттингем Форест – Тоттенхэм

. Ноттингем Форест – Тоттенхэм 13-14 декабря . Сандерленд – Ньюкасл

. Сандерленд – Ньюкасл 13-14 декабря . Манчестер Юнайтед – Борнмут

. Манчестер Юнайтед – Борнмут 13-14 декабря . Бернли – Фулхэм

. Бернли – Фулхэм 13-14 декабря . Вест Хэм – Астон Вилла

. Вест Хэм – Астон Вилла 13-14 декабря . Арсенал – Вулверхэмптон

. Арсенал – Вулверхэмптон 13-14 декабря . Брентфорд – Лидс

. Брентфорд – Лидс 13-14 декабря . Кристал Пэлас – Манчестер Сити

. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 13-14 декабря . Ливерпуль – Брайтон

. Ливерпуль – Брайтон 13-14 декабря. Челси – Эвертон

17 ТУР

20-21 декабря . Борнмут – Бернли

. Борнмут – Бернли 20-21 декабря . Брайтон – Сандерленд

. Брайтон – Сандерленд 20-21 декабря . Астон Вилла – Манчестер Юнайтед

. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 20-21 декабря . Манчестер Сити – Вест Хэм

. Манчестер Сити – Вест Хэм 20-21 декабря . Лидс – Кристал Пэлас

. Лидс – Кристал Пэлас 20-21 декабря . Вулверхэмптон – Брентфорд

. Вулверхэмптон – Брентфорд 20-21 декабря . Ньюкасл – Челси

. Ньюкасл – Челси 20-21 декабря . Эвертон – Арсенал

. Эвертон – Арсенал 20-21 декабря . Тоттенхэм – Ливерпуль

. Тоттенхэм – Ливерпуль 20-21 декабря. Фулхэм – Ноттингем Форест

18 ТУР

26-28 декабря . Челси – Астон Вилла

. Челси – Астон Вилла 26-28 декабря . Ноттингем Форест – Манчестер Сити

. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 26-28 декабря . Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 26-28 декабря . Сандерленд – Лидс

. Сандерленд – Лидс 26-28 декабря . Кристал Пэлас – Тоттенхэм

. Кристал Пэлас – Тоттенхэм 26-28 декабря . Ливерпуль – Вулверхэмптон

. Ливерпуль – Вулверхэмптон 26-28 декабря . Брентфорд – Борнмут

. Брентфорд – Борнмут 26-28 декабря . Бернли – Эвертон

. Бернли – Эвертон 26-28 декабря . Арсенал – Брайтон

. Арсенал – Брайтон 26-28 декабря. Вест Хэм – Фулхэм

19 ТУР

30-31 декабря . Бернли – Ньюкасл

. Бернли – Ньюкасл 30-31 декабря . Вест Хэм – Брайтон

. Вест Хэм – Брайтон 30-31 декабря . Арсенал – Астон Вилла

. Арсенал – Астон Вилла 30-31 декабря . Брентфорд – Тоттенхэм

. Брентфорд – Тоттенхэм 30-31 декабря . Кристал Пэлас – Фулхэм

. Кристал Пэлас – Фулхэм 30-31 декабря . Ливерпуль – Лидс

. Ливерпуль – Лидс 30-31 декабря . Ноттингем Форест – Эвертон

. Ноттингем Форест – Эвертон 30-31 декабря . Челси – Борнмут

. Челси – Борнмут 30-31 декабря . Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон

. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 30-31 декабря. Сандерленд – Манчестер Сити

20 ТУР

3-4 января . Лидс – Манчестер Юнайтед

. Лидс – Манчестер Юнайтед 3-4 января . Фулхэм – Ливерпуль

. Фулхэм – Ливерпуль 3-4 января . Тоттенхэм – Сандерленд

. Тоттенхэм – Сандерленд 3-4 января . Манчестер Сити – Челси

. Манчестер Сити – Челси 3-4 января . Ньюкасл – Кристал Пэлас

. Ньюкасл – Кристал Пэлас 3-4 января . Борнмут – Арсенал

. Борнмут – Арсенал 3-4 января . Эвертон – Брентфорд

. Эвертон – Брентфорд 3-4 января . Астон Вилла – Ноттингем Форест

. Астон Вилла – Ноттингем Форест 3-4 января . Вулверхэмптон – Арсенал

. Вулверхэмптон – Арсенал 3-4 января. Брайтон – Бернли

21 ТУР

6-8 января . Бернли – Манчестер Юнайтед

. Бернли – Манчестер Юнайтед 6-8 января . Эвертон – Вулверхэмптон

. Эвертон – Вулверхэмптон 6-8 января . Брентфорд – Сандерленд

. Брентфорд – Сандерленд 6-8 января . Манчестер Сити – Брайтон

. Манчестер Сити – Брайтон 6-8 января . Кристал Пэлас – Астон Вилла

. Кристал Пэлас – Астон Вилла 6-8 января . Фулхэм – Челси

. Фулхэм – Челси 6-8 января . Ньюкасл – Лидс

. Ньюкасл – Лидс 6-8 января . Арсенал – Ливерпуль

. Арсенал – Ливерпуль 6-8 января . Вест Хэм – Ноттингем Форест

. Вест Хэм – Ноттингем Форест 6-8 января. Борнмут – Тоттенхэм

22 ТУР

17-18 января . Астон Вилла – Эвертон

. Астон Вилла – Эвертон 17-18 января . Ливерпуль – Бернли

. Ливерпуль – Бернли 17-18 января . Вулверхэмптон – Ньюкасл

. Вулверхэмптон – Ньюкасл 17-18 января . Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 17-18 января . Брайтон – Борнмут

. Брайтон – Борнмут 17-18 января . Лидс – Фулхэм

. Лидс – Фулхэм 17-18 января . Челси – Брентфорд

. Челси – Брентфорд 17-18 января . Сандерленд – Кристал Пэлас

. Сандерленд – Кристал Пэлас 17-18 января . Тоттенхэм – Вест Хэм

. Тоттенхэм – Вест Хэм 17-18 января. Ноттингем Форест – Арсенал

23 ТУР

24-25 января . Арсенал – Манчестер Юнайтед

. Арсенал – Манчестер Юнайтед 24-25 января . Вест Хэм – Сандерленд

. Вест Хэм – Сандерленд 24-25 января . Манчестер Сити – Вулверхэмптон

. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 24-25 января . Ньюкасл – Астон Вилла

. Ньюкасл – Астон Вилла 24-25 января . Фулхэм – Брайтон

. Фулхэм – Брайтон 24-25 января . Кристал Пэлас – Челси

. Кристал Пэлас – Челси 24-25 января . Брентфорд – Ноттингем Форест

. Брентфорд – Ноттингем Форест 24-25 января . Эвертон – Лидс

. Эвертон – Лидс 24-25 января . Борнмут – Ливерпуль

. Борнмут – Ливерпуль 24-25 января. Бернли – Тоттенхэм

24 ТУР

31 января . Брайтон – Эвертон

. Брайтон – Эвертон 31 января . Астон Вилла – Брентфорд

. Астон Вилла – Брентфорд 31 января . Ливерпуль – Ньюкасл

. Ливерпуль – Ньюкасл 31 января . Вулверхэмптон – Борнмут

. Вулверхэмптон – Борнмут 31 января . Манчестер Юнайтед – Фулхэм

. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 31 января . Лидс – Арсенал

. Лидс – Арсенал 31 января . Ноттингем Форест – Кристал Пэлас

. Ноттингем Форест – Кристал Пэлас 31 января . Тоттенхэм – Манчестер Сити

. Тоттенхэм – Манчестер Сити 31 января . Челси – Вест Хэм

. Челси – Вест Хэм 31 января. Сандерленд – Бернли

25 ТУР

7-8 февраля . Фулхэм – Эвертон

. Фулхэм – Эвертон 7-8 февраля . Лидс – Ноттингем Форест

. Лидс – Ноттингем Форест 7-8 февраля . Ливерпуль – Манчестер Сити

. Ливерпуль – Манчестер Сити 7-8 февраля . Ньюкасл – Брентфорд

. Ньюкасл – Брентфорд 7-8 февраля . Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм

. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 7-8 февраля . Вулверхэмптон – Челси

. Вулверхэмптон – Челси 7-8 февраля . Брайтон – Кристал Пэлас

. Брайтон – Кристал Пэлас 7-8 февраля . Бернли – Вест Хэм

. Бернли – Вест Хэм 7-8 февраля . Арсенал – Сандерленд

. Арсенал – Сандерленд 7-8 февраля. Борнмут – Астон Вилла

26 ТУР

10-12 февраля . Челси – Лидс

. Челси – Лидс 10-12 февраля . Тоттенхэм – Ньюкасл

. Тоттенхэм – Ньюкасл 10-12 февраля . Манчестер Сити – Фулхэм

. Манчестер Сити – Фулхэм 10-12 февраля . Сандерленд – Ливерпуль

. Сандерленд – Ливерпуль 10-12 февраля . Кристал Пэлас – Бернли

. Кристал Пэлас – Бернли 10-12 февраля . Ноттингем Форест – Вулверхэмптон

. Ноттингем Форест – Вулверхэмптон 10-12 февраля . Вест Хэм – Манчестер Юнайтед

. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 10-12 февраля . Брентфорд – Арсенал

. Брентфорд – Арсенал 10-12 февраля . Эвертон – Борнмут

. Эвертон – Борнмут 10-12 февраля. Астон Вилла – Брайтон

27 ТУР

21-22 февраля . Астон Вилла – Лидс

. Астон Вилла – Лидс 21-22 февраля . Вест Хэм – Борнмут

. Вест Хэм – Борнмут 21-22 февраля . Манчестер Сити – Ньюкасл

. Манчестер Сити – Ньюкасл 21-22 февраля . Ноттингем Форест – Ливерпуль

. Ноттингем Форест – Ливерпуль 21-22 февраля . Челси – Бернли

. Челси – Бернли 21-22 февраля . Тоттенхэм – Арсенал

. Тоттенхэм – Арсенал 21-22 февраля . Сандерленд – Фулхэм

. Сандерленд – Фулхэм 21-22 февраля . Кристал Пэлас – Вулверхэмптон

. Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 21-22 февраля . Эвертон – Манчестер Юнайтед

. Эвертон – Манчестер Юнайтед 21-22 февраля. Брентфорд – Брайтон

28 ТУР

28 февраля . Брайтон – Ноттингем Форест

. Брайтон – Ноттингем Форест 28 февраля . Арсенал – Челси

. Арсенал – Челси 28 февраля . Бернли – Брентфорд

. Бернли – Брентфорд 28 февраля . Ливерпуль – Вест Хэм

. Ливерпуль – Вест Хэм 28 февраля . Лидс – Манчестер Сити

. Лидс – Манчестер Сити 28 февраля . Фулхэм – Тоттенхэм

. Фулхэм – Тоттенхэм 28 февраля . Ньюкасл – Эвертон

. Ньюкасл – Эвертон 28 февраля . Вулверхэмптон – Астон Вилла

. Вулверхэмптон – Астон Вилла 28 февраля . Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас

. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 28 февраля. Борнмут – Сандерленд

29 ТУР

3-5 марта . Брайтон – Арсенал

. Брайтон – Арсенал 3-5 марта . Эвертон – Бернли

. Эвертон – Бернли 3-5 марта . Лидс – Сандерленд

. Лидс – Сандерленд 3-5 марта . Манчестер Сити – Ноттингем Форест

. Манчестер Сити – Ноттингем Форест 3-5 марта . Фулхэм – Вест Хэм

. Фулхэм – Вест Хэм 3-5 марта . Тоттенхэм – Кристал Пэлас

. Тоттенхэм – Кристал Пэлас 3-5 марта . Ньюкасл – Манчестер Юнайтед

. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 3-5 марта . Вулверхэмптон – Ливерпуль

. Вулверхэмптон – Ливерпуль 3-5 марта . Астон Вилла – Челси

. Астон Вилла – Челси 3-5 марта. Борнмут – Брентфорд

30 ТУР

14-15 марта . Арсенал – Эвертон

. Арсенал – Эвертон 14-15 марта . Бернли – Борнмут

. Бернли – Борнмут 14-15 марта . Брентфорд – Вулверхэмптон

. Брентфорд – Вулверхэмптон 14-15 марта . Вест Хэм – Манчестер Сити

. Вест Хэм – Манчестер Сити 14-15 марта . Челси – Ньюкасл

. Челси – Ньюкасл 14-15 марта . Кристал Пэлас – Лидс

. Кристал Пэлас – Лидс 14-15 марта . Ливерпуль – Тоттенхэм

. Ливерпуль – Тоттенхэм 14-15 марта . Манчестер Юнайтед – Астон Вилла

. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 14-15 марта . Ноттингем Форест – Фулхэм

. Ноттингем Форест – Фулхэм 14-15 марта. Сандерленд – Брайтон

31 ТУР

21-22 марта . Брайтон – Ливерпуль

. Брайтон – Ливерпуль 21-22 марта . Эвертон – Челси

. Эвертон – Челси 21-22 марта . Борнмут – Манчестер Юнайтед

. Борнмут – Манчестер Юнайтед 21-22 марта . Астон Вилла – Вест Хэм

. Астон Вилла – Вест Хэм 21-22 марта . Ньюкасл – Сандерленд

. Ньюкасл – Сандерленд 21-22 марта . Фулхэм – Бернли

. Фулхэм – Бернли 21-22 марта . Тоттенхэм – Ноттингем Форест

. Тоттенхэм – Ноттингем Форест 21-22 марта . Манчестер Сити – Кристал Пэлас

. Манчестер Сити – Кристал Пэлас 21-22 марта . Лидс – Брентфорд

. Лидс – Брентфорд 21-22 марта. Вулверхэмптон – Арсенал

32 ТУР

11-12 апреля . Арсенал – Борнмут

. Арсенал – Борнмут 11-12 апреля . Вест Хэм – Вулверхэмптон

. Вест Хэм – Вулверхэмптон 11-12 апреля . Ливерпуль – Фулхэм

. Ливерпуль – Фулхэм 11-12 апреля . Манчестер Юнайтед – Лидс

. Манчестер Юнайтед – Лидс 11-12 апреля . Сандерленд – Тоттенхэм

. Сандерленд – Тоттенхэм 11-12 апреля . Челси – Манчестер Сити

. Челси – Манчестер Сити 11-12 апреля . Ноттингем Форест – Астон Вилла

. Ноттингем Форест – Астон Вилла 11-12 апреля . Кристал Пэлас – Ньюкасл

. Кристал Пэлас – Ньюкасл 11-12 апреля . Брентфорд – Эвертон

. Брентфорд – Эвертон 11-12 апреля. Бернли – Брайтон

33 ТУР

18-19 апреля . Манчестер Сити – Арсенал

. Манчестер Сити – Арсенал 18-19 апреля . Лидс – Вулверхэмптон

. Лидс – Вулверхэмптон 18-19 апреля . Ньюкасл – Борнмут

. Ньюкасл – Борнмут 18-19 апреля . Челси – Манчестер Юнайтед

. Челси – Манчестер Юнайтед 18-19 апреля . Тоттенхэм – Брайтон

. Тоттенхэм – Брайтон 18-19 апреля . Ноттингем Форест – Бернли

. Ноттингем Форест – Бернли 18-19 апреля . Астон Вилла – Сандерленд

. Астон Вилла – Сандерленд 18-19 апреля . Брентфорд – Фулхэм

. Брентфорд – Фулхэм 18-19 апреля . Кристал Пэлас – Вест Хэм

. Кристал Пэлас – Вест Хэм 18-19 апреля. Эвертон – Ливерпуль

34 ТУР

25-26 апреля . Бернли – Манчестер Сити

. Бернли – Манчестер Сити 25-26 апреля . Борнмут – Лидс

. Борнмут – Лидс 25-26 апреля . Арсенал – Ньюкасл

. Арсенал – Ньюкасл 25-26 апреля . Брайтон – Челси

. Брайтон – Челси 25-26 апреля . Фулхэм – Астон Вилла

. Фулхэм – Астон Вилла 25-26 апреля . Сандерленд – Ноттингем Форест

. Сандерленд – Ноттингем Форест 25-26 апреля . Ливерпуль – Кристал Пэлас

. Ливерпуль – Кристал Пэлас 25-26 апреля . Манчестер Юнайтед – Брентфорд

. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 25-26 апреля . Вулверхэмптон – Тоттенхэм

. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 25-26 апреля. Вест Хэм – Эвертон

35 ТУР

2-3 мая . Арсенал – Фулхэм

. Арсенал – Фулхэм 2-3 мая . Борнмут – Кристал Пэлас

. Борнмут – Кристал Пэлас 2-3 мая . Эвертон – Манчестер Сити

. Эвертон – Манчестер Сити 2-3 мая . Лидс – Бернли

. Лидс – Бернли 2-3 мая . Ньюкасл – Брайтон

. Ньюкасл – Брайтон 2-3 мая . Челси – Ноттингем Форест

. Челси – Ноттингем Форест 2-3 мая . Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2-3 мая . Вулверхэмптон – Сандерленд

. Вулверхэмптон – Сандерленд 2-3 мая . Брентфорд – Вест Хэм

. Брентфорд – Вест Хэм 2-3 мая. Астон Вилла – Тоттенхэм

36 ТУР

9-10 мая . Вест Хэм – Арсенал

. Вест Хэм – Арсенал 9-10 мая . Манчестер Сити – Брентфорд

. Манчестер Сити – Брентфорд 9-10 мая . Кристал Пэлас – Эвертон

. Кристал Пэлас – Эвертон 9-10 мая . Бернли – Астон Вилла

. Бернли – Астон Вилла 9-10 мая . Брайтон – Вулверхэмптон

. Брайтон – Вулверхэмптон 9-10 мая . Ливерпуль – Челси

. Ливерпуль – Челси 9-10 мая . Сандерленд – Манчестер Юнайтед

. Сандерленд – Манчестер Юнайтед 9-10 мая . Ноттингем Форест – Ньюкасл

. Ноттингем Форест – Ньюкасл 9-10 мая . Фулхэм – Борнмут

. Фулхэм – Борнмут 9-10 мая. Тоттенхэм – Лидс

37 ТУР

16-17 мая . Эвертон – Сандерленд

. Эвертон – Сандерленд 16-17 мая . Борнмут – Манчестер Сити

. Борнмут – Манчестер Сити 16-17 мая . Брентфорд – Кристал Пэлас

. Брентфорд – Кристал Пэлас 16-17 мая . Вулверхэмптон – Фулхэм

. Вулверхэмптон – Фулхэм 16-17 мая . Лидс – Брайтон

. Лидс – Брайтон 16-17 мая . Астон Вилла – Ливерпуль

. Астон Вилла – Ливерпуль 16-17 мая . Арсенал – Бернли

. Арсенал – Бернли 16-17 мая . Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест

. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 16-17 мая . Ньюкасл – Вест Хэм

. Ньюкасл – Вест Хэм 16-17 мая. Челси – Тоттенхэм

38 ТУР