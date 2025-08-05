Михаил Мудрик попал в официальную заявку Челси на сезон АПЛ-2025/2026. Его включили в состав несмотря на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, пишет 24 Канал со ссылкой на Премьер-Лигу.

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Мудрик в заявке Челси

Английская Премьер-лига обнародовала официальный состав Челси на сезон-2025/2026. В заявку попал и украинский вингер Михаил Мудрик, несмотря на действующую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Интересно, что в списке футболистов лондонского клуба Мудрик указан без игрового номера. Так же как и еще несколько игроков команды.

Справка. За нарушение антидопинговых правил Михаилу Мудрику грозит до четырех лет дисквалификации.

Напомним, что в сезоне-2024/2025 украинский футболист сумел сыграть лишь 15 матчей за Челси, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Последний раз он выходил на поле еще в ноябре 2024 года.