В течение длительного времени результаты второй допинг-пробы украинца оставались засекреченными. Однако сейчас уже известно, что и она оказалась положительной, пишет 24 канал со ссылкой на The Athletic.
В декабре 2024 года допинг-тесты Михаила Мудрика показали положительный результат. Проба "А" показала наличие запрещенных веществ.
В течение длительного времени результаты второй допинг-пробы украинца оставались засекреченными. Однако сейчас уже известно, что и она оказалась положительной, пишет 24 канал со ссылкой на The Athletic.