Протягом тривалого часу результати другої допінг-проби українця залишалися засекреченими. Однак наразі вже відомо, що і вона виявилася позитивною, пише 24 канал з посиланням на The Athletic.
У грудні 2024 року допінг-тести Михайла Мудрика показали позитивний результат. Проба "А" показала наявність заборонених речовин.
Протягом тривалого часу результати другої допінг-проби українця залишалися засекреченими. Однак наразі вже відомо, що і вона виявилася позитивною, пише 24 канал з посиланням на The Athletic.