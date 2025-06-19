Кіліана Мбаппе госпіталізували, тимчасово ізолювавши від команди. Причиною цьому стало вірусне захворювання, пише 24 канал з посиланням на Marca.

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Що сталося з Мбаппе

У французького футболіста виявили гострий гастроентерит. Його ізолювали, щоб уникнути поширення інфекції.

Наразі Мбаппе дотримується спеціальної дієти, згідно якої він їсть лише фрукти та п'є воду, оскільки повноцінне харчування наразі неможливе.

Під питанням залишається його участь у наступному протистоянні проти мексиканської Пачуки.

Що таке гострий гастроентерит Це запалення слизової оболонки шлунка та тонкої кишки, часто викликане вірусами, бактеріями або паразитами. Зазвичай воно серйозно впливає на якість життя людини.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Кіліан Мбаппе зіграв 56 матчів за Реал, у яких забив 43 голи та віддав 5 результативних передач.

Відзначимо, що матч другого туру Клубного чемпіонату світу відбудеться 22 червня о 22:00 за київським часом.