Килиана Мбаппе госпитализировали, временно изолировав от команды. Причиной этому стало вирусное заболевание, пишет 24 канал со ссылкой на Marca.

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Что случилось с Мбаппе

У французского футболиста обнаружили острый гастроэнтерит. Его изолировали, во избежание распространения инфекции.

Сейчас Мбаппе придерживается специальной диеты, согласно которой он ест только фрукты и пьет воду, поскольку полноценное питание пока невозможно.

Под вопросом остается его участие в следующем противостоянии против мексиканской Пачуки.

Что такое острый гастроэнтерит Это воспаление слизистой оболочки желудка и тонкой кишки, часто вызвано вирусами, бактериями или паразитами. Обычно оно серьезно влияет на качество жизни человека.

Справка. В сезоне-2024/2025 Килиан Мбаппе сыграл 56 матчей за Реал, в которых забил 43 гола и отдал 5 результативных передач.

Отметим, что матч второго тура Клубного чемпионата мира состоится 22 июня в 22:00 по киевскому времени.