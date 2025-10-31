Футболисты, боксеры, атлеты уже давно пользуются социальными сетями для пиара и пытаются быть ближе к фанам, публикуя лайфконтент. 24 канал рассказывает о топ-10 самых популярных украинских спортсменов в инстаграме.

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото Getty Images

Андрей Лунин – самый популярный украинский спортсмен по количеству подписчиков в инстаграме. За страницей голкипера Реала следят 4,1 миллиона пользователей.

В текущем сезоне Лунин не сыграл ни одного матча. В минувшие выходные футболист получил красную карточку вне поля в противостоянии Реал – Барселона из-за своего поведения. Клуб оспаривает удаление голкипера.

Александр Усик

Александр Усик / Фото Getty Images

Александр Усик занимает второе место в рейтинге самых популярных украинских спортсменов. За трехкратным абсолютным чемпионом мира следят 3,6 миллиона поклонников.

Недавно Усик стал самым популярным боксером сайта BoxRec – 7 тысяч 680 подписчиков. По этому показателю украинец опередил мексиканца Сауля Канело Альвареса.

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото Ноттингем Форест

Александр Зинченко расположился на третьей позиции среди самых популярных спортсменов из Украины. За футболистом Ноттингем Форест следят 2,4 миллиона пользователей.

Напомним, что Арсенал планировал продать Зинченко, но не нашел покупателей. Поэтому Александр выступает на правах аренды у Ноттингем Форест до конца сезона 2025/2026.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото Getty Images

Василий Ломаченко на четвертом месте в топ-10 самых популярных спортсменов. За ним следят 2,2 миллиона подписчиков.

Однако страница бывшего боксера недоступна для пользователей из Украины из-за ограничений, которые он установил. Ломаченко неоднократно сталкивался с хейтом из-за своей позиции относительно войны и УПЦ МП.

Михаил Мудрик

Михаил Мудрик / Фото Getty Images

Михаил Мудрик закрывает пятерку самых популярных украинских спортсменов. За вингером лондонского Челси следят 1,8 миллиона подписчиков.

Напомним, что с декабря 2024 года Мудрик отстранен от футбола. Сейчас продолжается расследование по делу игрока "аристократов" относительно употребления им запрещенного вещества допинга.

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото Getty Images

Элина Свитолина тоже попала в десятку самых популярных украинских спортсменов по количеству подписчиков в инстаграме. За первой ракеткой страны следят 1,7 миллиона фанатов.

Напомним, что Свитолина досрочно завершила сезон в 2025 году. Спортсмена заявила, что находится не в должном эмоциональном состоянии и не готова продолжать играть.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото Getty Images

Андрей Шевченко на седьмом месте среди самых популярных украинских спортсменов. За обладателем "Золотого мяча-2004" следят 1,3 миллиона подписчиков.

Напомним, что Шевченко ранее работал главным тренером сборной Украины. А ныне возглавляет Украинскую ассоциацию футбола.

Владимир Кличко

Владимир Кличко / Фото Getty Images

Место в первой десятке самых популярных украинских спортсменов получил Владимир Кличко. За бывшим боксером и чемпионом мира следят 955 тысяч болельщиков.

Недавно стало известно, что "Доктор Стальной Молот" планировал стать президентом World Boxing. Однако впоследствии эта информация была опровергнута.

Юлия Герасимова

Юлия Герасимова / Фото Vogue

Юлия Герасимова оказалась в топ-10 самых популярных украинских спортсменов в инстаграме. За украинской волейболисткой следят 556 тысяч поклонников.

Юлия Левченко

Юлия Левченко / Фото из инстаграма спортсменки

Первую десятку самых популярных спортсменов Украины закрывает Юлия Левченко. За легкоатлеткой следят 512 тысяч фанов.

Топ-10 самых популярных спортсменов Украины