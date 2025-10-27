На фотографиях Ярослава Магучих позирует в теплом свитере на берегу Днепра. Ее левую руку украшают красивые часы, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Ярославы Магучих.
Читайте также Магучих назвала сумму своего самого большого доната: кому пошла помощь от олимпийской чемпионки
Сколько стоит эффектный аксессуар Магучих?
По информации пользователя cats_and_watches в Thread, украинская звезда позировала с люксовыми часами от швейцарского бренда Omega. Модель Omega Constellation с синим циферблатом, бриллиантовыми вставками и двухцветным браслетом очень подходит олимпийской чемпионке.
Отметим, что часы Omega Constellation считаются вершиной часового искусства. Стоимость такого аксессуара составляет от 800 тысяч гривен.
Ярослава Магучих с ценными часами / фото из инстаграма спортсменки
Как Магучих завершила легкоатлетический сезон?
- Напомним, что последним стартом в сезоне Ярославы Магучих было выступление на чемпионате мира 2025 по легкой атлетике в Токио. 24-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль, которая стала единственной для сборной Украины на турнире.
- Неудачным оказалось выступление украинки в финале Бриллиантовой лиги. Ярослава не смогла защитить титул чемпионки, завершив соревнования на втором месте.
- До этого Магучих трижды подряд выигрывала финал Бриллиантовой лиги (2022, 2023, 2024). По данным World Athletics, украинской спортсменке принадлежит мировой рекорд прыжков в высоту – 2,10 метра, который она установила 7 июля 2024 года.