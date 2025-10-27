На фотографиях Ярослава Магучих позирует в теплом свитере на берегу Днепра. Ее левую руку украшают красивые часы, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Ярославы Магучих.

Сколько стоит эффектный аксессуар Магучих?

По информации пользователя cats_and_watches в Thread, украинская звезда позировала с люксовыми часами от швейцарского бренда Omega. Модель Omega Constellation с синим циферблатом, бриллиантовыми вставками и двухцветным браслетом очень подходит олимпийской чемпионке.

Отметим, что часы Omega Constellation считаются вершиной часового искусства. Стоимость такого аксессуара составляет от 800 тысяч гривен.

Ярослава Магучих с ценными часами / фото из инстаграма спортсменки

