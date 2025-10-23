Ко второй части принадлежит олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих. Накануне она в подкасте "Гуртом та вщент" рассказала о двух своих самых больших донатах, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Сергея Притулы.

Какие самые большие донаты сделала Магучих?

Украинская легкоатлетка заявила, что она их сделала после триумфальной Олимпиады-2024. Первый пошел на сбор Игоря Лаченкова для военных.

Самый большой донат был после Олимпиады-2024. Это был один миллион гривен, который я перевела на сбор Лачена на машины. Донаты – это не соревнование. Донатьте, пожалуйста, кто сколько может, даже 1, 5, 20 гривен очень помогают. Поэтому не стесняйтесь,

– сказала Магучих.

Благотворительный взнос на такую же сумму она сделала, поддержав фонд UA Animals, который помогает бездомным животным. Те средства были распределены на несколько приютов.

"Еще был миллион на приюты UA Animals – их было четыре и между ними разделили эту сумму. На самом деле я очень люблю животных. Люди могут помочь себе сами, а животные, к сожалению, нашего общества нуждаются в помощи. Из-за нас много животных сейчас на улице", – рассказала легкоатлетка.

Напомним, что после Олимпиады-2024 также благородным поступком отметилась фехтовальщица Ольга Харлан, которая отдала свою чемпионскую саблю на аукцион. Она была продана за 10 миллионов гривен и за те средства фонд Сергея Притулы отчитался о приобретении 16 турелей "Шабля" для украинских воинов.

