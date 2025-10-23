До другої частини належить олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх. Напередодні вона в подкасті "Гуртом та вщент" розповіла про два свої найбільші донати, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Сергія Притули.
Які найбільші донати зробила Магучіх?
Українська легкоатлетка заявила, що вона їх зробила після тріумфальної Олімпіади-2024. Перший пішов на збір Ігоря Лаченкова для військових.
Найбільший донат був після Олімпіади-2024. То був один мільйон гривень, який я перевела на збір Лачена на машини. Донати – це не змагання. Донатьте, будь ласка, хто скільки може, навіть 1, 5, 20 гривень дуже допомагають. Тому не соромтеся,
– сказала Магучіх.
Благодійний внесок на таку ж суму вона зробила, підтримавши фонд UA Animals, який допомагає безпритульним тваринам. Ті кошти були розподілені на декілька притулків.
"Ще був мільйон на притулки UA Animals – їх було чотири й між ними розділили цю суму. Насправді я дуже люблю тварин. Люди можуть допомогти собі самі, а тварини, на жаль, нашого суспільства потребують допомоги. Через нас багато тварин зараз на вулиці", – розповіла легкоатлетка.
Цікаво. Наприкінці літа Ярослава Магучіх стала героїнею кумедної реклами в Японії. Вона за допомогою комп'ютерної графіки начебто перестрибувала японських волейболістів.
Нагадаємо, що після Олімпіади-2024 також благородним вчинком відзначилася фехтувальниця Ольга Харлан, яка віддала свою чемпіонську шаблю на аукціон. Вона була продана за 10 мільйонів гривень і за ті кошти фонд Сергія Притули прозвітував про придбання 16 турелей "Шабля" для українських воїнів.
Як виступала Магучіх у 2025 році?
Після історичного сезону-2024, коли вона встановила світовий рекорд і стала олімпійською чемпіонкою, українка дещо збавила оберти, проте все одно провела рік на високому рівні, поступившись загалом лише Ніколі Оліслагерс з Австралії.
Ярослава стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту у приміщенні, а також виграла змагання першого дивізіону на командному Євро-2025 у Мадриді.
Протягом сезону Ярослава здобула бронзові медалі ЧС-2025 на відкритому повітрі та у приміщенні, а також стала срібною призеркою у фіналі Діамантової ліги.