Дворазова чемпіонка світу з дуатлону Джоселін Бреа взяла участь у забігу на 10 кілометрів у столиці Венесуели Каракасі. Непересічна подія відбулася 5 жовтня.

Як вагітна чемпіонка пробігла забіг на 10 кілометрів?

Венесуельська бігунка під час вагітності продовжувала тренування. Навантаження вона погоджувала з рекомендаціями лікарів. Джоселін хотіла своїм прикладом довести, що під час вагітності можна займатися спортом.

Дистанцію 10 кілометрів вона пробігла за 40 хвилин та 31 секунду. Це неймовірний результат, оскільки вона бігла із середнім темпом 4 хвилини на кілометр.

Радісними світлинами із забігу вона поділилася у своєму інстаграмі.

Я не бігла за результатом, я бігла, щоб відчути, що живу. Біг – це мій баланс, навіть зараз, коли я ношу нове життя в собі,

– прокоментувала свій результат вагітна спортсменка.

Вагітна Джоселін Бреа фінішує у забігу / фото з інстаграму легкоатлетки

Що відомо про вагітну чемпіонку з Венесуели?

Джоселін Бреа має іспанське та венесуельське коріння. 31-річна спортсменка змагається у дуатлоні (змагання з бігу та їзді на велосипеді) та легкій атлетиці.

Бреа двічі ставала чемпіонкою світу з дуатлону у 2021 та 2022 роках. За даними Olympics, венесуелка брала участь в Олімпійських іграх у Парижі-2024, де змагалася на дистанції 1500 та 5000 метрів.

Джоселін володіє національними рекордами Венесуели на дистанціях 1500 і 5000 метрів. Її сестра, Едімар Бреа, також є спортсменкою. Вони разом змагалися на чемпіонаті світу з легкої атлетики у 2022 році.

