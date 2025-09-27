Перші сигнали про незадовільний стан здоров'я у Марини Бех-Романчук виникли перед чемпіонатом світу-2019. Під час підготовки до змагань спортсменка різко втратила вагу, пише 24 Канал з посиланням на канал Маши Єфросиніної.

Які проблеми зі здоров'ям у Бех-Романчук?

Через неправильний діагноз лікування затягнулося. Ба більше, Бех-Романчук боялася приймати препарати через антидопінговий контроль.

"У мене є проблеми зі здоров’ям. У 2020 році мені поставили діагноз – синдром полікістозних яєчників. Він був поставлений, коли я перед ЧС-2019 дуже різко схудла. Схудла я на тлі того, що мені був поставлений неправильний діагноз по кишківнику, відповідно неправильне лікування. Я на зборах, готуюсь до чемпіонату світу, можливості обстежитись нема, плюс постійне дієтичне харчування. Я втратила за два тижні 4,5 кг. І це не просто м’язова пішла, це була чисто жирова. Тобто я спалила всю жирову. І це все робилось також заради медалі", – розповіла Бех-Романчук.

Відсутність лікування лише посилили проблему.

"Спочатку все було гаразд, але потім через місяць почали сипатись мої гормони. Я зіштовхнулась з тим, що зник цикл, потім наче він відновився, все гаразд, але взимку я звернулась до лікаря з відчуттям болю, і після цього мені поставили діагноз – синдром полікістозних яєчників.

Всі ці роки я пролікуватись так, як необхідно, не могла. Постійно лікування – це ризики. Ризики того, що ти десь здасиш якусь не таку пробу чи ще щось. Дуже багато людей думають, що ми, спортсмени, робимо, що хочемо, а ті, хто здають позитивну пробу – це людина свідомо десь щось приймає", – сказала Бех-Романчук.

Нещодавно Марина Бех-Романчук повідомила про свою вагітність. Легкоатлетка разом зі своїм чоловіком призером Олімпійських ігор Михайлом Романчуком очікують народження дитини.

Що відомо про допінг-скандал Бех-Романчук?