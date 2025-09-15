Титулована спортсменка Марина Бех-Романчук останнім часом пройшла важкі випробування через допінг-скандал та дискваліфікацію. На цьому фоні справжнім промінчиком сонця стала новина про вагітність зіркової легкоатлетки, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Бех-Романчук.

Читайте також Допінг-скандал Бех-Романчук: спортсменка заявила про брехливу інформацію

Що відомо про вагітність Бех-Романчук?

Марина опублікувала у соціальній мережі романтичне відео зі своїм чоловіком. На ньому видно, що у легкоатлетки округлий животик. Спортсменка доповнила ролик коментарем про вагітність.

"1+1=3. Стільки сліз, лікарів і зусиль, але ми вірили і мріяли.

Коли здалося, що весь світ зруйнований і в нашому житті не залишилося нічого прекрасного, ми через кілька днів дізнаємося про тебе.

Цей шлях був важким, але ми з нетерпінням чекаємо на наше янголятко", – написала Бех-Романчук.

Відео, як Бех-Романчук повідомила про вагітність

У коментарях Марину Бех-Романчук привітали телеведуча Даша Савіна, стрибунки у висоту Ірина Геращенко і Юлія Левченко, блогерка і наречена Володимира Бражка Даша Квіткова, дзюдоїстка Дар'я Білодід, дружина Артема Довбика Юлія.

Довідка. Дворазовий призер Олімпійських ігор з плавання Михайло Романчук та Марина Бех-Романчук перебувають у шлюбі сім років. Пара відсвяткувала весілля 2 вересня 2018 року.

Як Бех-Романчук потрапила у допінговий скандал?