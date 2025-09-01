Знаменита стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук на вихідних зробила публікацію в інстаграмі. У дописі учасниця Олімпійських ігор розповіла про свій нинішній стан здоров'я, пише 24 Канал.
Чому Бех-Романчук не могла виходити з дому?
Марина розповіла, що у неї заплановане інтерв'ю на 5 вересня. У ньому вона пообіцяла розповісти всю правду про допінговий скандал. Раніше титулована спортсменка не могла прокоментувати події через госпіталізацію до лікарні.
Чому так пізно? А все тому, що людина, яка була двічі госпіталізована до лікарні та між цим усім фізично не могла нікуди виходити з дому, не може в дивовижний спосіб дати якесь інтерв’ю,
– зізналася спортсменка.
Проте найгірше вже позаду. Наразі намітилася позитивна динаміка у її стані здоров'я.
"Мої перші дні, коли я почуваюсь краще, коли фізичний стан дозволяє зняти мою ранкову рутину й одягнути щось окрім піжами. Поки що день на день не випадає, але принаймні є позитивні зміни і надія, що подорож до Києва буде не такою важкою для мене, як я очікую", – написала Бех-Романчук в інстаграмі.
Головне про допінг-скандал Бех-Романчук
- Нагадаємо, що Марина Бех-Романчук отримала чотирирічну дискваліфікацію, починаючи з 15 травня 2025 року.
- В організмі титулованої спортсменки виявили тестостерон. Усі результати Марини від 7 грудня 2024 року були анульовані.
- Бех-Романчук прокоментувала свою дискваліфікацію. Вона сказала, що збирається зробити паузу в кар'єрі та присвятити вільний час родині.
- 30-річна спортсменка не згодна з рішенням Athletics Integrity Unit. Марина не визнала свою провину, хоча такий крок міг скоротити дискваліфікацію на один рік.