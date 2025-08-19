Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вимушена була поставити свою кар'єру на паузу. У травні спортсменка здала позитивний допінг-тест, через що отримала бан, повідомляє 24 Канал з посиланням на Athletics Integrity Unit.

Що виписали Бех-Романчук?

В організмі спортсменки був знайдений тестостерон. Легкоатлетка була відсторонена з 13 травня 2025 року. Тепер же організація Athletics Integrity Unit прийняла рішення щодо терміну дискваліфікації українки.

Стало відомо, що Бех-Романчук відсторонена від змагань на 4 роки. Терміну відраховується з моменту першого відсторонення Марини. При цьому результати спортсменки від 7 грудня 2024 року анульовані.

Українка має право оскаржити вердикт у Спортивному арбітражному суді в Лозанні. Втім сама Марина зізналась, що хоче зробити паузу в спорті та зайнятися особистим життям.

Я все своє життя присвятила спорту та чесній боротьбі. Цей шлях був нелегким, але я завжди залишалась відданою своїм цінностям і довела, що чесний спорт – це можливо. Сьогодні мені доводиться робити важкий вибір. Я більше не можу боротися на два фронти: за своє чесне ім’я та за майбутнє в особистому житті. Це неймовірно виснажує емоційно та впливає на моє здоровʼя. Іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на своїй родині та власному здоров’ї,

– заявила Бех-Романчук.

При цьому Марина повідомила, що з рішенням Athletics Integrity Unit вона категорично не згодна. Дівчина відмовилася підписувати документи, що вимагали визнання її провини.

Нагадаємо, що Бех-Романчук є дворазовою переможницею Європейських ігор та тріумфаторкою чемпіонату світу з легкої атлетики у 2020 році. Дівчина спеціалізується у стрибках у довжину та потрійному стрибку.