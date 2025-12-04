Сергій Бубка з 2005 по 2022 рік очолював Національний олімпійський комітет. Тож організація вирішила привітати прославленого спортсмена, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

Як НОК України привітав Бубку?

У соціальних мережах НОК України опублікував допис з вітаннями на адресу Сергія Бубки. Проте через короткий проміжок часу публікація була видалена.

Уважні підписники встигли зробити скриншоти. Вітання з 62-річчям колишнього президента НОК України викликало обурення у соціальних мережах. Одіозному функціонеру не пробачили його вчинки під час війни, попри величезні здобутки у спорті.

НОК України привітав Бубку з днем народження / скриншот із соцмереж НОК України

Чому привітання Бубки викликало обурення?