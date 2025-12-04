Сергей Бубка с 2005 по 2022 год возглавлял Национальный олимпийский комитет. Поэтому организация решила поздравить прославленного спортсмена, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

Читайте также Уехал из Украины во время войны: чем занимается Бубка, которого внесли в список предателей

Как НОК Украины поздравил Бубку?

В социальных сетях НОК Украины опубликовал сообщение с поздравлениями в адрес Сергея Бубки. Однако через короткий промежуток времени публикация была удалена.

Внимательные подписчики успели сделать скриншоты. Поздравление с 62-летием бывшего президента НОК Украины вызвало возмущение в социальных сетях. Одиозному функционеру не простили его поступки во время войны, несмотря на огромные достижения в спорте.

НОК Украины поздравил Бубку с днем рождения / скриншот из соцсетей НОК Украины

Почему поздравление Бубки вызвало возмущение?