Политтехнологи всегда пытались конвертировать популярность спортсменов в рейтинг партии. 24 Канал подготовил материал, кто из известных украинских спортсменов строил политическую карьеру.

Как Блохин был депутатом и тренером сборной Украины?

В Украине футбол – это спорт номер один. Не удивительно, что политические партии наперегонки пытались "подписать" звездных представителей игры миллионов. Первопроходцем в политике среди украинских футболистов стал легендарный Олег Блохин.

В 1998 году обладатель "Золотого мяча-1975" стал депутатом Верховной Рады Украины по списку Всеукраинского объединения "Громада", которую возглавлял скандально известный коррупционер Павел Лазоренко. В парламенте Блохин был в комитете по молодежной политике, физической культуры, спорта и туризма. Параллельно Олег Владимирович работал тренером в чемпионате Греции. Поэтому ни о какой законотворческой инициативе от легенды нечего было и ждать.

В 2001 году Блохин транзитом через фракцию "Батькивщина" оказался в Коммунистической партии. Стоит напомнить, что в советские времена форвард Динамо был членом КПСС, но одновременно возмущался тем, что его не отпускали из Советского Союза в европейские гранды.

Олег Блохин совмещал работу в сборной и в парламенте / фото УАФ

Очередной "трансфер" Олега Владимировича в парламенте состоялся в 2002 году, когда он присоединился к фракции Социал-демократической партии Украины (объединенной), где лидерами и идеологами были Виктор Медведчук и Григорий Суркис.

После Оранжевой революции у коллег Блохина по парламенту возник вопрос, как он может совмещать работу в Верховной Раде и сборной Украины. Тогда впервые с 1998 года обладатель "Золотого мяча" появился на трибуне и заявил, что в сборной он не получает зарплату, а работает на добровольных началах.

На выборах 2006 года Блохин агитировал за Оппозиционный блок "Не так!". Рекламный ролик с участием тренера сборной Украины и Юрия Бойко стал вирусным в сети и породил множество мемов. В конце концов, пророссийская партия не попала в парламент и на этом политическая карьера Олега Владимировича закончилась.

Как Шевченко присоединился к партии Королевской?

В 2012 году после домашнего Евро-2012 Андрей Шевченко объявил о завершении футбольной карьеры. На обладателя "Золотого мяча-2004" сразу же начали охоту политические партии. В конце концов экс-форвард Динамо присоединился к партии Натальи Королевской "Украина – Вперед!". Этот проект мимикрировал под оппозицию к провластной в то время Партии регионов и должен был забирать электорат у "Батькивщины".

Андрей Николаевич вместе с лидером партии активно ездил по стране и выступал перед телекамерами. Уже тогда было видно, что звездный форвард чувствует себя не в своей тарелке. В конце концов партия Королевской не преодолела проходной барьер и не попала в парламент.

Андрей Шевченко вместе с Натальей Королевской / скриншот из видео

Сейчас Андрей Шевченко возглавляет Украинскую ассоциацию футбола. В сентябре 2023 года легенду мирового футбола назначили внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского. Андрей Николаевич активно помогает украинским военным и участвует в благотворительных акциях в поддержку страны.

Мог ли Виталий Кличко стать президентом Украины?

Самым успешным политиком из украинских спортсменов довольно неожиданно стал боксер Виталий Кличко. Многократный чемпион мира по боксу во время Оранжевой революции поддержал демократические силы во главе с Виктором Ющенко.

В 2006 году Кличко-старший впервые баллотировался на пост мэра Киева, где занял второе место после одиозного политика Леонида Черновецкого. Эта относительная неудача не остановила Виталия Владимировича в намерении стать политиком. В 2010 году он создал партию "УДАР" (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко", где стал лидером.

Название партии органично сочеталась и ассоциировалась со знаменитым боксером. В 2012 году новая демократическая сила прошла в парламент, где получила 40 мандатов. Постепенно Виталий Кличко стал тяжеловесом не только в боксе, но и в политике.

В разгар Революции Достоинства 2013 – 2014 годов Кличко сообщил о намерении баллотироваться в президенты Украины. Виталий Владимирович имел значительную поддержку избирателей, но снял свою кандидатуру в пользу Петра Порошенко.

Виталий Кличко на Грушевского во время Революции достоинства / скриншот из видео

25 мая 2014 года Виталий Кличко был избран мэром столицы Украины. С тех пор он еще дважды избирался: в 2015 и 2020 годах.

Во время полномасштабного вторжения России легендарный боксер не сбежал из Украины, а остался в Киеве. Виталий Владимирович в сложное время продолжает работать в мэрии и доносить позицию Украины на международной арене.

Виталий Кличко вместе с братом Владимиром после освобождения Бучи / фото КГГА

Как Бубка поддерживал Януковича, а в начале войны сбежал из Украины?

Многократный мировой рекордсмен Сергей Бубка после завершения спортивной карьеры тоже пошел в политику. В 2002 году он стал депутатом Верховной Рады от блока "За единую Украину", который возглавлял Владимир Литвин. В эту политическую силу входила пророссийская Партия регионов, в состав которой входил Бубка.

Фактически вся политическая карьера Сергея Назаровича была связана с личностью Виктора Януковича. Сначала легендарный спортсмен был его советником на посту премьер-министра Украины по спорту, а с 2010 – 2014 советником президента Украины.

После бегства Януковича в 2014 году Бубка остался в Украине. Он продолжал возглавлять НОК Украины, где находился с 2005 года. В своей деятельности он старался избегать политических вопросов и упоминаний о сотрудничестве с регионалами.

Сергей Бубка 17 лет возглавлял НОК Украины / фото НОК Украины

Все изменилось с началом полномасштабного вторжения. Легендарный спортсмен в первые дни войны был в Киеве и видел российские бомбардировки. Через несколько дней он в статусе "беженца" выехал из Украины. Позже он объяснил, что его попросил приехать в швейцарскую Лозанну президент МОК Томас Бах.

В это сложное время Сергей Назарович пытался усидеть на двух стульях. Он избегал осуждения действий России и не называл ее агрессором. НОК Украины под его руководством тоже выбрал выжидательную позицию, когда нужно было требовать жестких санкций к агрессору. В конце концов 22 июля 2022 года Бубка по специальному письму выехал из Украины и больше не возвращался.

В 2023 году вышло расследование Bihus.Info о семейной фирме Сергея Бубки, которая продолжала работать на оккупированных территориях. Служба безопасности Украины по данному факту начала расследование. Сам Бубка публично отрицает сотрудничество с оккупантами.

Сейчас Сергей Назарович "патриотично" проживает вблизи Монако и периодически появляется на матчах одноименный футбольной команды, которая принадлежит российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву.

Как Беленюк стал первым темнокожим депутатом?

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк достаточно недавно пополнил ряды спортсменов-политиков. Известный борец попал в Верховную Раду по спискам партии "Слуга народа".

Уроженец Киева стал первым темнокожим депутатом в истории Украины. Его приход в политику стал символом инклюзивности и новой генерации молодых политиков.

Свое депутатство Беленюк совмещал с тренировками. В 2021 году борец принял участие в Олимпийских играх в Токио, где завоевал золотую медаль.

Жан Беленюк получил от Владимира Зеленского орден "За заслуги" I степени / фото из фейсбука борца

В конце 2022 года Беленюк выдвинул свою кандидатуру на пост президента НОК Украины, но проиграл выборы Вадиму Гутцайту.

В 2024 году депутат-спортсмен поехал на Олимпийские игры в Париже. На соревнованиях Беленюк завоевал бронзовую медаль и объявил о завершении спортивной карьеры.

Жан Беленюк завоевал "бронзу" на Играх-2024 / фото Getty Images

Во время депутатской деятельности Жан Беленюк иногда попадал в курьезные ситуации. Так, на одном из заседаний он просто заснул в зале Верховной Рады.

Летом 2025 года прославленный борец отдал свой голос за скандальный законопроект против НАБУ и САП. Впоследствии под натиском общественности работу антикоррупционных органов восстановили, а Жан Венсанович признал свою ошибку.