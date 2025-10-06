6 октября 1975 года Динамо обыграло Баварию 2:0 во втором матче (первая игра 1:0 в пользу киевлян) и стало победителем Суперкубка УЕФА. 24 канал рассказывает, где сейчас ключевые игроки "бело-синих" и чем занимаются.

Олег Блохин

Олег Блохин / Фото Динамо Киев

Олег Блохин стал одним из главных творцов триумфа Динамо в двухматчевом противостоянии с Баварией в Суперкубке УЕФА. В первой игре форвард киевского клуба забил один гол, а во втором противостоянии отметился дублем.

Стоит отметить. Олег Блохин в 1975 году был признан лучшим футболистом мира. Форвард Динамо получил престижную индивидуальную награду "Золотой мяч" от France Football.

Завершил свою футбольную карьеру Олег Блохин в 1990 году. Тогда легенда украинского футбола начал тренерскую деятельность в Греции, став в том же году наставником Олимпиакоса.

В 1993 году возглавил ПАОК, куда вернулся 1997 году, после трехлетней работы в другом греческом клубе Ионикос. В 1998 году Блохин возглавил АЕК, а через год вернулся на предыдущее место работы.

В 2003 году Олег Блохин получил серьезный вызов в своей тренерской карьере. Бывший футболист Динамо был назначен главным тренером сборной Украины – его работа в национальной команде стала "золотым периодом" отечественного футбола.

В 2005 году сборная Украины впервые и пока единственный раз квалифицировалась на чемпионат мира-2006 в Германии. На мундиале "сине-желтые" установили историческое достижение за время независимости страны, дойдя до четвертьфинала турнира.

В 2007 году Олег Блохин покинул сборную Украины, ведь команда не смогла пробиться на Евро-2008. Позже легенда украинского футбола отправился в Россию, где возглавил Москву.

Сам Блохин вспоминал свое увольнение в интервью Игорю Цыганику. Бывший тренер и экс-футболист Динамо рассказал о разговоре с Григорием Суркисом, который предшествовал его отставке из национальной команды.

Я пришел к Суркису, мы с ним разговаривали. Говорю: Добавьте немного денег на контракт. Он говорит: Я не могу. Ну и все, я ушел. Сумму не буду называть, но там... Я уже понимал, что не соответствую тем деньгам, которые мне платят. Я уже завоевал со сборной, что-то выиграл и как? Сейчас, наверное, не платят две копейки в сборной, – рассказал Блохин.

С 2009 по 2010 годы Блохин был спортивным директором Черноморца. А уже через год снова возглавил сборную Украины, которой руководил на домашнем Евро-2012, где "сине-желтые" не преодолели групповой этап.

С 2012 по 2014 год Блохин работал главным тренером киевского Динамо. После отставки из столичного клуба Олег Владимирович завершил свою тренерскую деятельность.

С 2018 по 2024 год Блохин работал в Украинской ассоциации футбола. Однако сейчас легенда Динамо не занимает никакой должности, а недавно принял участие в турне "Золотых мячей" вместе с Андреем Шевченко и Игорем Белановым.

Леонид Буряк

Леонид Буряк / Фото Динамо Киев

Леонид Буряк присоединился к киевскому Динамо в 1973 году из одесского Черноморца. За это время полузащитник стал ключевым в составе столичного коллектива, который торжествовал на европейской арене.

Затем Буряк поиграл в московском Торпедо, харьковском Металлисте и финском КТП-85. По информации Transfermarkt, Футбольную карьеру Леонид Иосифович завершил в 1988 году и возглавил КТП-85.

В 1990 году Буряк стал главным тренером финского ВанПа, а через год получил работу в Университете Эвансвилла из США. В 1993 – 1994 годах легенда Динамо тренировал Ниву из Тернополя, а затем до 1998 года возглавлял одесский Черноморец.

В 1999 году Буряк работал в тульском Арсенале. С 2002 по 2003 год бывший футболист возглавил сборную Украины. С 2005 по 2006 год Леонид Иосифович тренировал киевское Динамо.

Последним местом работы на должности главного тренера для Леонида Буряка стала Александрия. В структуре "горожан" легенда украинского футбола работал в 2012 году.

Сейчас Леонид Буряк работает в киевском Динамо, но занимает другую должность. Легенда "бело-синих" является советником президента клуба Игоря Суркиса по вопросам спорта, а также появляется в роли эксперта на футбольных шоу.

Анатолий Коньков

Анатолий Коньков / Фото УАФ

Анатолий Коньков начинал свою карьеру в Авангарде из Краматорска, откуда потом перебрался в донецкий Шахтер. В киевское Динамо полузащитник перешел в 1975 году, который стал триумфальным для "бело-синих".

Футбольную карьеру Коньков завершил в 1981 году, а уже через год возглавил Таврию из Симферополя. В 1986 году Анатолий Дмитриевич стал главным тренером донецкого Шахтера.

В 1990 году Коньков работал в Зените, а в 1993 году был назначен главным тренером молодежной сборной Украины. Через два года легенда Динамо возглавил главную национальную команду страны.

С 1996 по 1997 год Анатолий Дмитриевич был тренером студенческой сборной Украины, а в 1998 году перебрался в футбольный клуб Николаев. Позже Коньков тренировал полтавскую Ворсклу и алчевскую Сталь.

Последним местом работы в тренерской карьере Конькова стала азербайджанская команда из Баку. Легенда украинского футбола с 2004 по 2006 год тренировал местный Интер.

2 сентября 2012 года Анатолий Коньков занял главную должность в украинском футболе. Бывший футболист и тренер был избран президентом Федерации футбола Украины (ныне УАФ), где проработал до 2015 года.

В 2018 году Коньков отметился скандальным заявлением. Бывший глава ФФУ и экс-футболист Динамо признался, что поддерживает сборную России на чемпионате мира того же года.

4 октября 2024 года Анатолий Коньков умер на 75-м году жизни. Похоронили легенду украинского футбола на Байковом кладбище в Киеве.

Михаил Фоменко

Михаил Фоменко / Фото Сумской облсовет

Михаил Фоменко начинал свою карьеру в Заре из Луганска (тогда – Ворошиловград). А в 1972 году присоединился к киевскому Динамо. В 1979 году он завершил свою футбольную карьеру.

Тренерская деятельность Фоменко была довольно колоритной. Украинский специалист возглавлял сумской Фрунзенец, черниговскую Десну, Кривбасс, грузинскую Гурию, иракский Рашид, сумской Автомобилист.

С 1992 по 1993 год Михаил Фоменко был главным тренером киевского Динамо. А в 1994 ровенский Верес и экзотическую сборную Гвинеи. Затем легенда украинского футбола работал в ЦСКА-Борисфен из Киева, харьковском Металлисте.

Интересно, что в первом же матче киевское Динамо в Лиге чемпионов сезона 1993/1994 под руководством Фоменко обыграло Барселону. Игра завершилась победой "бело-синих" со счетом 3:1.

В тренерской карьере Фоменко также были запорожский Металлург, симферопольская Таврия и белгородский Салют. С 2012 по 2016 годы Михаил Фоменко работал в сборной Украины.

Под руководством Фоменко сборная Украины отобралась на Евро-2016, что состоялось во Франции. "Сине-желтые" не вышли из группы, набрав 0 очков, а позже Михаила Ивановича на посту главного тренера сменил Андрей Шевченко, который тогда работал его ассистентом.

Какой смысл продолжать сотрудничество, если задачу, которая была поставлена перед нами, мы не выполнили? Я беру ответственность за отсутствие результата на себя и подаю в отставку,

– сказал Фоменко.

29 апреля 2024 года Михаил Иванович Фоменко скончался из-за онкологического заболевания. Похоронили легендарного футболиста и тренера в Сумах на Лучанском кладбище.

Стефан Решко

Стефан Решко / Фото Динамо Киев

Стефан Решко начинал футбольный путь в ужгородской Верховине, а затем играл за винницкий Локомотив. Перед тем, как перейти в 1971 году в Динамо защитник выступал за одесский Черноморец.

Завершил свою профессиональную карьеру Решко в 1978 году. Впоследствии бывший футболист окончил Высшую школу Министерства внутренних дел и работал в Академии МВД, а также получил звание полковника милиции.

Известно также, что Решко работал в Федерации футбола Украины. Легенда Динамо возглавлял Комитет ФФУ по вопросам безопасности проведения соревнований и справедливости игры.

В 2025 году у Стефана Решко случился инсульт. Сейчас бывший футболист не занимает никакой должности.

Напомним, что "золотое поколение" киевского Динамо возглавлял легендарный тренер Валерий Лобановский. Специалист оставил большой след в истории "бело-синих" и украинского футбола.

Умер Лобановский 13 мая 2002 года в Запорожье. Накануне у него случился инсульт во время матча Динамо – Металлург в чемпионате Украины – врачи не смогли спасти жизнь легенды украинского футбола.

Ранее мы рассказывали о Василии Раце, также легенде Динамо. Где сейчас и чем занимается бывший украинский футболист венгерского происхождения читайте в нашем материале.