Фигура Олега Блохина стала культовой в истории киевского Динамо и всего украинского футбола. В СМИ опубликовали уникальные архивные фото, как выглядел в детстве легендарный обладатель "Золотого мяча", пишет 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".

Как выглядел в детстве Олег Блохин?

На одной из фотографий будущая легенда футбола позирует вместе с мячом. Маленький Блохин уже в детском возрасте излучал уверенность. Он одет в детское пальто, а его шея бережно закутана шарфом. Кто бы мог подумать, что этот маленький мальчик станет первым обладателем "Золотого мяча" в Украине.

Олег Блохин в детстве / фото Чемпион

Второе фото Блохина было сделано в помещении. На фотографии мальчик улыбается, а характерная челка на голове не позволит нам ошибиться, что это маленький Блохин.

Первый обладатель "Золотого мяча в детстве / фото Чемпион

Что известно о детских годах Блохина?

Олег Блохин родился в Киеве в спортивной семье. Его мама, Екатерина Адаменко, была известной легкоатлеткой. Отец работал в Киевском областном совете спортивного общества "Трудовые резервы".

С раннего детства Олег Владимирович занимался спортом. Отец тренировал сына в общефизической подготовке. Он научил его быстро и правильно бегать кроссы. Это ему пригодилось во время спортивной карьеры.

В 10 лет начал заниматься в футбольной школе Динамо. Его первым тренером был легендарный Александр Леонидов, который воспитал таких известных футболистов, как Сергей Мизин, Андрей Богданов, Евгений Макаренко, Сергей Люлька.

Дебют юного Блохина за основной состав Динамо состоялся 25 ноября 1969 года на тбилисском стадионе "Локомотив" против местного Динамо (данные Transfermarkt). На тот момент Олегу Блохину только исполнилось 17 лет.

