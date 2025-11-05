Тем не менее вся игровая карьера Блохина прошла во времена СССР. Тогда Олег Владимирович был не только лучшим игроком Союза, но и одним из топ-форвардов всей Европы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Champion.
Как Блохина наказывали в СССР?
Но в СССР не всегда ценили вклад Блохина в развитие местного футбола. Несмотря на то, что игрок много забивал, политическое руководство периодически имело претензии к игроку.
Олег Владимирович вспомнил, как его лишали награды "заслуженного мастера спорта СССР". Причиной называли низкую результативность нападающего Динамо в сборной.
С меня два раза снимали звание "заслуженного мастера спорта". Правда, оба раза потом возвращали. А снимали из-за того, что не забивал мячи за сборную. Приезжало руководство и тренеры рассказывали о своих проблемах. Говорили, что Блохин перестал забивать. И руководство принимало решение снять с меня звание. Среди прочего это случилось в 1978 году. Тогда три месяца не забивал, хотя сборная в принципе играла раз в месяц,
– вспомнил Блохин.
Особенно странно это звучит на фоне достижений Олега Владимировича в сборной. Футболист отыграл 112 матчей за команду СССР, забив 42 гола согласно данным Transfermarkt. Среди них 7 на Олимпийских играх и два – на чемпионатах мира.
По этим показателям Блохин является как лучшим гвардейцем, так и бомбардиром сборной. Кроме того, нападающий стал первым украинцем, который выиграл награду Золотой мяч (1975).
Что известно о Блохине-тренере
- После завершения карьеры в 1990 году Олег Владимирович закрепился в Греции, где начал тренерский путь. В течение 12-ти лет Блохин тренировал Олимипиакос, ПАОК, Арис и Ионикос.
- Чемпионом страны украинец так и не стал, но добыл один Кубок. В 2003 году Блохин вернулся на Родину и возглавил сборную Украины.
- Олег Владимирович пообещал вывести команду на чемпионат мира-2006 и выполнил обещание. "Сине-желтые" выиграли непростую группу с Данией, Грецией, Турцией, Албанией и Грузией.
- Это был первый и пока последний Мундиаль в истории сборной Украины. На самом турнире наша команда стала одной из главных сенсаций, добравшись до четвертьфинала.
- В 2008 году Блохин покинул сборную Украины и возглавил ФК Москва. Однако в 2011-м Олег Владимирович во второй раз возглавил национальную команду.
- Тренеру доверили подготовить команду к домашнему Евро-2012. Однако на этот раз прорыва не произошло. Украина одержала волевую победу над Швецией, но поражения от Франции и Англии закрыли перед ней путь в плей-офф.
- С 2012 по 2014 годы Блохин тренировал родное Динамо, но не смог добиться успеха. Несмотря на большие расходы на трансферы, команда не получила ни одного трофея и даже однажды финишировала четвертой в УПЛ.