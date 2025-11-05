Тем не менее вся игровая карьера Блохина прошла во времена СССР. Тогда Олег Владимирович был не только лучшим игроком Союза, но и одним из топ-форвардов всей Европы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Champion.

Как Блохина наказывали в СССР?

Но в СССР не всегда ценили вклад Блохина в развитие местного футбола. Несмотря на то, что игрок много забивал, политическое руководство периодически имело претензии к игроку.

Олег Владимирович вспомнил, как его лишали награды "заслуженного мастера спорта СССР". Причиной называли низкую результативность нападающего Динамо в сборной.

С меня два раза снимали звание "заслуженного мастера спорта". Правда, оба раза потом возвращали. А снимали из-за того, что не забивал мячи за сборную. Приезжало руководство и тренеры рассказывали о своих проблемах. Говорили, что Блохин перестал забивать. И руководство принимало решение снять с меня звание. Среди прочего это случилось в 1978 году. Тогда три месяца не забивал, хотя сборная в принципе играла раз в месяц,

– вспомнил Блохин.

Особенно странно это звучит на фоне достижений Олега Владимировича в сборной. Футболист отыграл 112 матчей за команду СССР, забив 42 гола согласно данным Transfermarkt. Среди них 7 на Олимпийских играх и два – на чемпионатах мира.

По этим показателям Блохин является как лучшим гвардейцем, так и бомбардиром сборной. Кроме того, нападающий стал первым украинцем, который выиграл награду Золотой мяч (1975).

