Однако после исторического успеха на чемпионате мира-2006 Олег Блохин покинул сборную Украины и возглавил футбольный клуб Москва. Экс-тренер сборной Украины в интервью Игорю Цыганику вспомнил переход в российскую команду, сообщает 24 канал.
Что сказал Блохин об уходе из сборной Украины?
Олег Блохин рассказал, что имел личный разговор с Григорием Суркисом, который на тот момент возглавлял Федерацию футбола Украины (ныне – УАФ). Тренер говорил о новом контракте, в частности, финансовых условий сотрудничества.
Однако наставнику "сине-желтых" и президенту ФФУ не удалось найти компромисс. Поэтому Блохин покинул сборную Украины и присоединился к футбольному клубу Москва, покинув сборную.
Я пришел к Суркису, мы с ним разговаривали. Говорю: Добавьте немного денег на контракт. Он говорит: Я не могу. Ну и все, я ушел. Сумму не буду называть, но там... Я уже понимал, что не соответствую тем деньгам, которые мне платят. Я уже завоевал со сборной, что-то выиграл и как? Сейчас, наверное, не платят две копейки в сборной,
– рассказал Блохин.
Напомним, что в Москве Олег Блохин проработал недолго. По данным Transfermarkt, украинский специалист покинул российскую команду в ноябре 2008 года, а в 2011 году снова возглавил национальную сборную Украины.
Отметим, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Олег Блохин в своем инстаграме призвал оккупантов прекратить обстрелы городов и отозвать войска
Чем сейчас занимается Блохин?
Последним местом работы Олега Блохина в роли тренера стало киевское Динамо, которое наставник покинул в 2014 году. С 2018 по 2024 год легенда украинского футбола работал в УАФ.
Сейчас Олег Блохин не занимает никакой должности. Однако в конце мая 2025 года принял участие в турне "Золотых мячей" вместе с Андреем Шевченко и Игорем Белановым.
Кроме того, в семье Блохина разгорелся скандал. Бывшая жена и нынешняя возлюбленная экс-наставника сборной Украины и Динамо готовятся к суду.