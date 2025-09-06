Объектом семейного спора стала квартира Олега Блохина. Обе стороны претендуют на жилье, пишет 24 Канал со ссылкой на блогера Игоря Бурбаса.
Почему в семье Блохина вспыхнул скандал из-за квартиры?
По информации Бурбаса, спор за квартиру длится около года. Первая жена Олега Блохина – звездная Ирина Дерюгина с дочерью Ириной и нынешняя избранница Анжела с двумя дочерьми, не могут поделить жилье. Скандальное дело постепенно движется в суд.
Этим сейчас занимается Блохин?
В 2025 году Олегу Блохину исполнится 73 года. Сейчас легендарный футболист находится на пенсии. После завершения тренерской деятельности был сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола в УАФ.
Что известно о женах Блохина?
- Напомним, что Олег Блохин и Ирина Дерюгина поженились в 1979 году.
- Их брак длился 21 год. Звездная пара вырастила дочь – Ирину Блохину.
- Пара развелась в 2000 году из-за длительных расставаний, которые привели к охлаждению отношений.
- Вторая жена Анжела моложе Олега Блохина на 16 лет.
- Легенда украинского футбола долго не афишировал о своей новой семье.
- Во втором браке у Блохина родились две дочери – Анна и Екатерина.
