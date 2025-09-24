Проте після історичного успіху на чемпіонаті світу-2006 Олег Блохін покинув збірну України та очолив футбольний клуб Москва. Екстренер збірної України в інтерв'ю Ігорю Циганику пригадав перехід у російську команду, повідомляє 24 канал.

Що сказав Блохін про відхід зі збірної України?

Олег Блохін розповів, що мав особисту розмову з Григорієм Суркісом, який на той момент очолював Федерацію футболу України (нині – УАФ). Тренер говорив щодо нового контракту, зокрема, фінансових умов співпраці.

Проте наставнику "синьо-жовтих" та президенту ФФУ не вдалося знайти компромісу. Тому Блохін покинув збірну України та приєднався до футбольного клубу Москва, покинувши збірну.

Я прийшов до Суркіса, ми з ним розмовляли. Кажу: Додайте трохи грошей на контракт. Він каже: Я не можу. Ну і все, я пішов. Суму не буду називати, але там… Я вже розумів, що не відповідаю тим грошам, які мені платять. Я вже завоював зі збірною, щось виграв і як? Зараз, напевно, не платять дві копійки в збірній,

– розповів Блохін.

Нагадаємо, що у Москві Олег Блохін пропрацював недовго. Український спеціаліст покинув російську команду у листопаді 2008 року, а у 2011 році знову очолив національну збірну України.

Інтерв'ю Олега Блохіна: дивіться відео

Відзначимо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Олег Блохін у своєму інстаграмі закликав окупантів припинити обстріли міст та відкликати війська

Чим зараз займається Блохін?