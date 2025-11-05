Проте вся ігрова кар'єра Блохіна пройшла за часів СРСР. Тоді Олег Володимирович був не тільки найкращим гравцем Союзу, а й одним з топ-форвардів всієї Європи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Champion.

До теми Розлучився з Дерюгіною, першим з українців виграв "Золотий м'яч": 10 цікавих фактів про Блохіна

Як Блохіна карали в СРСР?

Але в СРСР не завжди цінували внесок Блохіна у розвиток місцевого футболу. Попри те, що гравець багато забивав, політичне керівництво періодично мало претензії до гравця.

Олег Володимирович згадав, як його позбавляли нагороди "заслуженого майстра спорту СРСР". Причиною називали низьку результативність нападника Динамо у збірній.

З мене два рази знімали звання "заслуженого майстра спорту". Правда, обидва рази потім повертали. А знімали через те, що не забивав м'ячі за збірну. Приїжджало керівництво і тренери розповідали про свої проблеми. Казали, що Блохін перестав забивати. І керівництво приймало рішення зняти з мене звання. Серед іншого це трапилося у 1978 році. Тоді три місяці не забивав, хоча збірна в принципі грала раз на місяць,

– згадав Блохін.

Особливо дивно це звучить на фоні досягнень Олега Володимировича у збірній. Футболіст відіграв 112 матчів за команду СРСР, забивши 42 голи згідно з даними Transfermarkt. Серед них 7 на Олімпійських іграх та два – на чемпіонатах світу.

За цими показниками Блохін є як найкращим гвардійцем, так і бомбардиром збірної. Крім того, нападник став першим українцем, який виграв нагороду Золотий м'яч (1975).

Читайте також "Треба згадати Блохіна": легендарний тренер дав пораду Реброву щодо відбору на ЧС-2026

Що відомо про Блохіна-тренера