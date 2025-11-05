Проте вся ігрова кар'єра Блохіна пройшла за часів СРСР. Тоді Олег Володимирович був не тільки найкращим гравцем Союзу, а й одним з топ-форвардів всієї Європи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Champion.
Як Блохіна карали в СРСР?
Але в СРСР не завжди цінували внесок Блохіна у розвиток місцевого футболу. Попри те, що гравець багато забивав, політичне керівництво періодично мало претензії до гравця.
Олег Володимирович згадав, як його позбавляли нагороди "заслуженого майстра спорту СРСР". Причиною називали низьку результативність нападника Динамо у збірній.
З мене два рази знімали звання "заслуженого майстра спорту". Правда, обидва рази потім повертали. А знімали через те, що не забивав м'ячі за збірну. Приїжджало керівництво і тренери розповідали про свої проблеми. Казали, що Блохін перестав забивати. І керівництво приймало рішення зняти з мене звання. Серед іншого це трапилося у 1978 році. Тоді три місяці не забивав, хоча збірна в принципі грала раз на місяць,
– згадав Блохін.
Особливо дивно це звучить на фоні досягнень Олега Володимировича у збірній. Футболіст відіграв 112 матчів за команду СРСР, забивши 42 голи згідно з даними Transfermarkt. Серед них 7 на Олімпійських іграх та два – на чемпіонатах світу.
За цими показниками Блохін є як найкращим гвардійцем, так і бомбардиром збірної. Крім того, нападник став першим українцем, який виграв нагороду Золотий м'яч (1975).
Що відомо про Блохіна-тренера
- Після завершення кар'єри у 1990 році Олег Володимирович закріпився у Греції, де почав тренерський шлях. Протягом 12-ти років Блохін тренував Оліміпіакос, ПАОК, Аріс та Іонікос.
- Чемпіоном країни українець так і не став, але здобув один Кубок. У 2003 році Блохін повернувся на Батьківщину та очолив збірну України.
- Олег Володимирович пообіцяв вивести команду на чемпіонат світу-2006 та виконав обіцянку. "Синьо-жовті" виграли непросту групу з Данією, Грецією, Туреччиною, Албанією та Грузією.
- Це був перший і поки останній Мундіаль в історії збірної України. На самому турнірі наша команда стала однією з головних сенсацій, діставшись чвертьфіналу.
- У 2008 році Блохін залишив збірну України та очолив ФК Москва. Проте у 2011-му Олег Володимирович вдруге очолив національну команду.
- Тренеру довірили підготувати команду до домашнього Євро-2012. Проте цього разу прориву не сталось. Україна здобула вольову перемогу над Швецією, але поразки від Франції та Англії закрили перед нею шлях у плей-оф.
- З 2012 по 2014 роки Блохін тренував рідне Динамо, але не зміг досягти успіху. Попри великі витрати на трансфери, команда не здобула жодного трофею та навіть одного разу фінішувала четвертою в УПЛ.