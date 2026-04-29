Завдяки високим досягненням, харизмі та почуттю гумору Блохін мав попит серед жінок. Завдяки цьому Олегу вдалось побудувати зіркову спортивну сім'ю, повідомляє 24 Канал.

Що сталось зі шлюбом Блохіна та Дерюгіної?

У 1980 році Блохін одружився із видатною гімнасткою Іриною Дерюгіною, яка до цього вже двічі ставала чемпіонкою світу. Крім того, за три роки у пари народилась донька Ірина.



Дерюгіна та Блохін одружились у 1980 році / фото з відкритих джерел

Втім вічною ця пара не стала і наприкінці 90-х розпалась. Дерюгіна згадувала, що вони почали розходитись характерами, а Ірина не хотіла кидати гімнастику.

Це була моя ініціатива щодо розлучення. Я не могла залишити гімнастику. У Олега був складний характер. Він обов'язково мав спати вдень. Це давало складнощі. Це вже пройшло і пішло. Розлучались по-різному, бувало й плакали. Все було. Тримати це все емоційно було важко. В якийсь момент я шкодувала через розлучення. Можливо, не вистачило витримки, можливо, розуму,

– розповідала Дерюгіна в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Проте Ірина не стала останньою дружиною для Блохіна. Довлі швидко Олег знайшов нове кохання і з нею він живе разом вже більше 25-ти років.

Хто така Анжела Блохіна?

На початку 00-х обраницею Олега стала жінка на ім'я Анжела. Вона є куди менш відомою суспільству, ніж Дерюгіна. А якщо точніше – взаглі невідомою.

Пара оформила стосунки через кілька років після розлучення футболіста. Анжела не є публічною особою, а сам футболіст зізнавався, що вона молодше його на 16 років.



Як виглядає друга дружина Олега Блохіна / фото з відкритих джерел

Оскільки легенді Динамо наразі 73 роки, в такому випадку Анжелі – 57. Світ побачив пару разом лише в середині 00-х, тоді сам Олег працював вже наставником збірної України.



Олег та Анжела прожили разом вже більше 25-ти років / фото з відкритих джерел

Чим самезаймається Анжела, широкому загалу особливо невідомо. Дружина подарувала Блохіну двох дітей. У 2000 році на світ з'явилась донька Ганна, а через два роки – її сестра Катерина.

Обидві дівчини є прихильницями тенісу, але не грають у нього на професійному рівні. Якось Блохін зізнавався, що почувається щасливим у новій родині та часто проводить з сім'єю час.



Як виглядають доньки Блохіна від другого шлюбу / фото з відкритих джерел

До слова, минулого року в сім'ї Блохіна виник гучний скандал. Як розповів журналіст Ігор Бурбас, колишня та теперішня дружини Олега будуть судитися.

Дерюгіна разом з донькою Іриною бажають відсудити у Анжели квартиру, яка належить самому Блохіну. Сам Олег заишається власником нерухомості та очікувано ніяк не коментує ці новини.

Що відомо про кар'єру Олега Блохіна?