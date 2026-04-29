Завдяки високим досягненням, харизмі та почуттю гумору Блохін мав попит серед жінок. Завдяки цьому Олегу вдалось побудувати зіркову спортивну сім'ю, повідомляє 24 Канал.
Що сталось зі шлюбом Блохіна та Дерюгіної?
У 1980 році Блохін одружився із видатною гімнасткою Іриною Дерюгіною, яка до цього вже двічі ставала чемпіонкою світу. Крім того, за три роки у пари народилась донька Ірина.
Дерюгіна та Блохін одружились у 1980 році / фото з відкритих джерел
Втім вічною ця пара не стала і наприкінці 90-х розпалась. Дерюгіна згадувала, що вони почали розходитись характерами, а Ірина не хотіла кидати гімнастику.
Це була моя ініціатива щодо розлучення. Я не могла залишити гімнастику. У Олега був складний характер. Він обов'язково мав спати вдень. Це давало складнощі. Це вже пройшло і пішло. Розлучались по-різному, бувало й плакали. Все було. Тримати це все емоційно було важко. В якийсь момент я шкодувала через розлучення. Можливо, не вистачило витримки, можливо, розуму,
– розповідала Дерюгіна в інтерв'ю Дмитру Гордону.
Проте Ірина не стала останньою дружиною для Блохіна. Довлі швидко Олег знайшов нове кохання і з нею він живе разом вже більше 25-ти років.
Хто така Анжела Блохіна?
На початку 00-х обраницею Олега стала жінка на ім'я Анжела. Вона є куди менш відомою суспільству, ніж Дерюгіна. А якщо точніше – взаглі невідомою.
Пара оформила стосунки через кілька років після розлучення футболіста. Анжела не є публічною особою, а сам футболіст зізнавався, що вона молодше його на 16 років.
Як виглядає друга дружина Олега Блохіна / фото з відкритих джерел
Оскільки легенді Динамо наразі 73 роки, в такому випадку Анжелі – 57. Світ побачив пару разом лише в середині 00-х, тоді сам Олег працював вже наставником збірної України.
Олег та Анжела прожили разом вже більше 25-ти років / фото з відкритих джерел
Чим самезаймається Анжела, широкому загалу особливо невідомо. Дружина подарувала Блохіну двох дітей. У 2000 році на світ з'явилась донька Ганна, а через два роки – її сестра Катерина.
Обидві дівчини є прихильницями тенісу, але не грають у нього на професійному рівні. Якось Блохін зізнавався, що почувається щасливим у новій родині та часто проводить з сім'єю час.
Як виглядають доньки Блохіна від другого шлюбу / фото з відкритих джерел
До слова, минулого року в сім'ї Блохіна виник гучний скандал. Як розповів журналіст Ігор Бурбас, колишня та теперішня дружини Олега будуть судитися.
Дерюгіна разом з донькою Іриною бажають відсудити у Анжели квартиру, яка належить самому Блохіну. Сам Олег заишається власником нерухомості та очікувано ніяк не коментує ці новини.
Що відомо про кар'єру Олега Блохіна?
- Блохін – вихованець київського Динамо. За "біло-синіх" нападник виступав з 1969 по 1988 роки та став, мабуть, найкращим гравцем в історії клубу.
- Із киянами він виграв 19 трофеїв, в тому числі два Кубки володарів Кубків. Найбільш яскравим моментом у його кар'єрі стала перемога в Суперкубку УЄФА-1975. У двох матчах проти Баварії гравець забив три голи.
- Під кінець кар'єри футболіст зіграв по одному сезону за швейцарський Форвертс та кіпрський Аріс.
- Після цього Блохін більше 20-ти років працював тренером у Греції, Україні та Росії. Піком тренерської кар'єри став вихід зі збірною України на чемпіонат світу-2006, де команда дійшла до 1/4 фіналу.
- Також Блохін очолював "синьо-жовтих" на домашньому Євро-2012, де команда не вийшла з групи. Останньою командою в його тренерській кар'єрі стало Динамо (2012 – 2014), але успіху досягти не вдалось.