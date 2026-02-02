Знамените сімейство знялося разом у програмі "До і після опівночі" на радянському телебаченні. Старе відео за участі Блохіна, Дерюгіної та їхньої доньки викликало хвилю ностальгії серед користувачів, які поринули у спогади про кінець 1980-х років, передає 24 Канал.

Про що йшлося під час ефіру?

У студії ведучий відзначив, що участь маленької Іріши Блохіної в такому випуску була винятком – її батько лише на одну ніч прилетів із Австрії, а Дерюгіна спеціально приїхала з Києва, щоб сім'я могла побути разом.

Головною темою розмови став прощальний матч Олега Блохіна, запланований на 28 червня 1989 року в Києві. Він пояснив, що хоче попрощатися саме з місцевою публікою та виступами за збірну СРСР, не виключивши при цьому продовження футбольної кар'єри за кордоном.

Особлива увага приділялась родині: Блохін щиро говорив про труднощі поєднання професійного футболу з родинним життям у радянських реаліях, а також про відмінності між радянським і західним спортом.

Хто така Ірина Дерюгіна?

Ірина Дерюгіна – одна з найвідоміших українських гімнасток та тренерок усіх часів. Народилася 11 січня 1958 року у Києві.

Двічі ставала абсолютною чемпіонкою світу з художньої гімнастики (1977, 1979) – володаркою титулу, що досі лишається одним із найвищих в історії цього виду спорту. Неодноразова чемпіонка Європи та переможниця численних турнірів СРСР.

Після завершення кар’єри спортсменки Дерюгіна стала провідною тренеркою Національної збірної України з художньої гімнастики та разом із мамою виховала низку чемпіонок світу й Олімпіади. Вона також є організаторкою щорічних міжнародних змагань "Кубок Дерюгіної" у Києві.

Хто така Іріша Блохіна?

Іріша Блохіна – донька Дерюгіної та легендарного футболіста. Вже з дитинства поєднувала спорт і творчість.

Після переїзду сім'ї до Афін навчалася в коледжі, займалася різними видами спорту та згодом почала працювати як хореограф і тренер зі спортивної гімнастики.

Пізніше здобула музичну освіту у США та навіть знялася в кількох голлівудських проєктах.

У 2011 році повернулася до Києва, працювала з національною олімпійською командою та стала відомою завдяки участі в Євро-2012 як авторка і виконавиця гімну турніру.



Іріша Блохіна зі своїм батьком під час зйомки програми "Великий футбол" у 2012 році/Фото Телеканал Футбол

Коротко про Олега Блохіна