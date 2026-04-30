Ще у 90-ті Блохін потренував кілька клубів з Греції, а вже у XXI сторіччі досяг успіху зі збірною України. Олег вивів нашу команду на чемпіонат світу-2026, де дістався чвертьфіналу, повідомляє 24 Канал.

У 2011-му Блохін знову очолив нашу команду напередодні домашнього Євро-2012. Втім вже майже 12 років, як спеціаліст залишив тренерську діяльність.

Де востаннє тренував Блохін?

Останнім місцем роботи Олега було його рідне київське Динамо. Заради цього шансу Блохін ініціював відхід зі збірної України восени 2012 року.

Втім його період роботи в київській команді не був успішним. Керівництво пішло на солідні витрати, закупивши дорогих гравців. А на виїоді отримали трофейну засуху на два роки.

Ба більше, у сезоні 2012 – 2013 киян впали на третє місце і не потрапили до Ліги чемпіонів. А через сезон взагалі фінішували четвертими. Правда, кампанію 2013 – 2014 Блохін до кінця не допрацював.



Блохін невдало покерував Динамо в середині 10-х / фото 24 Каналу

У квітні Ігор Суркіс відправив Олега у відставку, а замість нього команду очолив Ребров. Вже за місяць Сергій виграв Кубок України, а у наступні два роки "біло-сині" ставали чемпіонами УПЛ.

Чим зайнявся Блохін після Динамо?

Відхід наставника з Динамо був пов'язаний зі скандалом. Блохін стверджував, що кияни винні йому компенсацію за дострокове розірвання контракту. У свою чергу президент киян Ігор Суркіс.

Я його міг звільнити ще минулого сезону за попереднє третє місце. Але я подумав, що він мав мало часу на побудову команди і дав йому другий шанс. Тому зараз Блохін отримає те, що йому належить на момент звільнення. Ми повторюємо – третє місце, наш антирекорд, про яку компенсацію може йти мова?,

– казав Суркіс в інтерв'ю сайту Динамо.

Втім Блохін вирішив піти юридичним шляхом та подав до суду на київський клуб. Як розповів журналіст Ігор Бурбас рік тому, Олегу вдалось виграти справу і керівники киян мають компенсувати йому всю зарплату за контрактом.

Зрештою після відходу з Динамо Блохін кар'єру тренера не поновлював. Вже за рік, у 2015-му, УАФ очолив Андрій Павелко, який запросив легенду Динамо у свою команду.



При Андрії Павелку Олег Блохіна отримав посаду в УАФ / фото з відкритих джерел

Блохіна призначили співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу. Також Олег увійшов у Комітет національних збірних команд.

Там він і пропрацював до кінця правління Павелка у 2024-му. Крім того, коли збірна України залишилась без тренера у серпні 2021-го, Блохін разом із Олексієм Михайличенком формували заявку команди.

Список гравців на ігри вересня 2021-го проти Франції та Казахстану треба було подати на початку серпня, тоді як Олександра Петракова було призначено ближче до кінця місяця.

Де зараз Олег Блохін?

Наразі ж Блохін не є співробітником УАФ, з якої пішов після приходу Андрія Шевченка. Олег живе у Києві та насолоджується життям на пенсії. Схоже, що ані до роботи тренером, ані в асоціації він повертатися не збирається.

Періодично Блохін бере участь в заходах від УАФ, а також демонструє публіці Золотий м'яча, який був виграний у 1975-му. У березні Олег разом із Шевченком та Белановим представили новий комплект форми збірної України.



Блохін, Шевченко та Беланов у новій формі збірної України / фото Adidas

Також у квітні Блохін відвідав Конгрес УАФ в Ужгороді в якості почесного гостя. Періодично екстренер збіної України роздає інтерв'ю, висловлюючи думку щодо поточних подій в українському футболі та згадуючи славні минулі часи.