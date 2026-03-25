На фото з інстаграму Adidas Ukraine у камерній атмосфері найкращі нападники в історії українського футболу вболівають за тих, хто представляє Україну на полі зараз. А також демонструють свої нагороди і позують у синіх футболках, в яких збірна мріє зіграти на Мундіалі.

Чому зібралися разом володарі "Золотого м'яча" з України?

Трьох власників найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі запросили разом взяти участь у промо-кампанії Adidas Ukraine щодо нової виїзної форми збірної України, виконаної у синіх кольорах.

На світлинах легенди українського футболу разом одягнули нові футболки і показали здобуті ними "Золоті м'ячі".



Легенди дивляться на "Золотий м'яч" Олега Блохіна / фото Adidas Ukraine



Усі три "Золоті м'ячі" і їхні власники в одному кадрі / фото Adidas Ukraine

Що символізує нова форма збірної України?

Згідно з прес-релізом Adidas, дизайн виїзної форми простежує історію спадкоємності українських гербів від часів князя Володимира Великого до дизайнів Василя Кричевського і Миколи Битинського. Візерунок у верхній передній частині футболки зображає наш національний символ.

Вперше за 36 років Adidas також повернули на форми збірних команд свій оригінальний логотип-трилисник.

Змагаючись за право взяти участь у Чемпіонаті світу, ми представляємо сучасну збірну сучасної України. Добре, що новий виїзний комплект поєднує цей образ із символами, які для нашої країни мають особливу вагу, і нагадує, хто ми є,

– прокоментував нову форму президент УАФ Андрій Шевченко.

Коли Україна зіграє у новій виїзній формі?