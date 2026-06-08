Фізичний стан Крістіана Еріксена наразі ретельно вивчають фахівці, а деякі подробиці інциденту уже відомі. Про це повідомили у Данському футбольному союзі.

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Що відомо про стан футболіста?

Обставини того, що сталось прокоментував лікар збірної Данії Мортен Боесен.

Під час гри в нього спрацював дефібрилятор. Після того, як Крістіан схопився за груди і впав, апарат зреагував автоматично і дав необхідний розряд. Він виконав саме ту функцію, заради якої його вживляли – миттєво повернув Еріксена до життя,

– пояснив Боесен.

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Він додав, що пристрій записав показники серця Еріксена у той момент. Це дозволить лікарям зрозуміти причину проблеми.

Що ще відомо про стан Еріксена?

На щастя, 34-річний гравець покинув газон власними ногами. Пізно ввечері 7 червня Данський футбольний союз повідомив, що спортсмен почувається добре, враховуючи те, що сталося.

Нагадаємо, що це другий подібний епізод у кар’єрі Крістіана. У 2021 році його серце зупинилось під час матчу першого туру Євро-2020 проти Фінляндії (0:1). Після цього півзахиснику встановили кардіовертер-дефібрилятор і він зумів продовжити кар’єру.

Футболіст збірної України Руслан Маліновський висловив підтримку колезі. За його словами, перед погіршенням стану данського півзахисника вони спілкувались на футбольному полі, а потім стався моторошний епізод.