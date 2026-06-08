Андрій Шевченко та Андреа Мальдера виступили зі зверненнями до Еріксена та його родини. У них вони наголосили на підтримці футболіста, пише 24 Канал.

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Як збірна України відреагувала на падіння Еріксена на полі?

У своєму інстаграмі президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко побажав Еріксену здоров'я та сил, назвавши його легендою данської команди.

Життя - головна цінність. Життя важливіше за будь-що. Вболівальники на трибунах та в усій Україні з тобою, Крістіане!

– зазначив Шевченко.

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На післяматчевій пресконференції наставник української команди Андреа Мальдера попросив не ставити йому запитання, а просто виступив з короткою заявою, у якій визнав, що збірна перебуває у стані приголомшення від того, що гравці побачили та пережили.

Італієць запевнив, що тренерський штаб та футболісти думками поряд з Еріксеном і його родиною. На знак поваги до хавбека Мальдера вирішив, що недоречно говорити про футбол.

Мальдера розповів, що тренер збірної Данії Браян Рінер підійшов до нього, і разом вони ухвалили рішення, що матч потрібно зупинити і не догравати. Коуч наголосив, що життя є найвищою цінністю, і все інше в порівнянні з ним другорядне.

Що говорять в Данії про реакцію України?

Наставник данців Браян Рімер високо оцінив те, як повелися під час страшного епізоду гравці, тренери та вболівальники збірної України.

Знаєте, це викликає величезну повагу, і я в жодному разі не сприймаю це як належне. Думаю, ми ніколи не зможемо віддячити їм повною мірою за те, як вони повелися. Я зараз навіть не про рішення припинити матч, а про їхнє щире співчуття,

– наголосив коуч.

Фани української команди, присутні на гостьовому секторі, скандували "Еріксен, Еріксен" під час надання гравцю допомоги. Футболісти збірної долучилися до захисного кола, покликаного приховати Крістіана від камер.