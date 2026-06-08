Андрей Шевченко и Андреа Мальдера выступили с обращениями к Эриксена и его семье. В них они отметили поддержку футболиста, пишет 24 Канал.

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Как сборная Украины отреагировала на падение Эриксена на поле?

В своем инстаграме президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко пожелал Эриксену здоровья и сил, назвав его легендой датской команды.

Жизнь - главная ценность. Жизнь важнее чего-либо. Болельщики на трибунах и во всей Украине с тобой, Кристиан!

– отметил Шевченко.

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На послематчевой пресс-конференции наставник украинской команды Андреа Мальдера попросил не задавать ему вопросы, а просто выступил с коротким заявлением, в котором признал, что сборная находится в состоянии ошеломления от того, что игроки увидели и пережили.

Итальянец заверил, что тренерский штаб и футболисты мыслями рядом с Эриксеном и его семьей. В знак уважения к хавбеку Мальдера решил, что неуместно говорить о футболе.

Мальдера рассказал, что тренер сборной Дании Брайан Ринер подошел к нему, и вместе они приняли решение, что матч нужно остановить и не доигрывать. Коуч отметил, что жизнь является высшей ценностью, и все остальное по сравнению с ним второстепенно.

Что говорят в Дании о реакции Украины?

Наставник датчан Брайан Ример высоко оценил то, как повели себя во время страшного эпизода игроки, тренеры и болельщики сборной Украины.

Знаете, это вызывает огромное уважение, и я ни в коем случае не воспринимаю это как должное. Думаю, мы никогда не сможем отблагодарить их в полной мере за то, как они повели себя. Я сейчас даже не о решении прекратить матч, а об их искреннем сочувствии,

– подчеркнул коуч.

Фаны украинской команды, присутствующие на гостевом секторе, скандировали "Эриксен, Эриксен" во время оказания игроку помощи. Футболисты сборной присоединились к защитному кругу, призванного скрыть Кристиана от камер.