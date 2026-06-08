Український футболіст побажав здоров’я легенді данської команди. Свій меседж Руслан Маліновський опублікував в інстаграм.

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Що написав український футболіст?

Півзахисник української збірної звернувся до Еріксена та його сім’ї.

Якнайскорішого одужання, Маестро. За кілька секунд до цього жартував зі мною, а потім таке. Багато сил тобі та твоїй родині,

– написав Маліновський у сторіз свого інстаграму.

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Зазначимо, що приблизно за хвилину до епізоду Маліновський отримав дрібне ушкодження. Після цього він почав спілкуватись з Еріксеном, а далі стався епізод з погіршенням здоров’я данця.

Що ще відомо про стан Еріксена?

На щастя, 34-річний футболіст покинув поле власними ногами. Пізно ввечері 7 червня Данський футбольний союз повідомив, що спортсмен почувається добре, враховуючи те, що сталося.

Нагадаємо, що це другий подібний епізод у кар’єрі Крістіана. У 2021 році його серце зупинилось під час матчу першого туру Євро-2020 проти Фінляндії (0:1).

Після цього півзахиснику встановили кардіовертер-дефібрилятор і він зумів продовжити кар’єру. Аби грати у футбол Крістіан змушений був покинути міланський Інтер, оскільки в Італії з таким девайсом у серці грати у професійний футбол не дозволяє місцеве законодавство.