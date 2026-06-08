Украинский футболист пожелал здоровья легенде датской команды. Свой месседж Руслан Малиновский опубликовал в инстаграм.

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Что написал украинский футболист?

Полузащитник украинской сборной обратился к Эриксена и его семье.

Скорейшего выздоровления, Маэстро. За несколько секунд до этого шутил со мной, а потом такое. Много сил тебе и твоей семье,

– написал Малиновский в сториз своего инстаграма.

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Отметим, что примерно за минуту до эпизода Малиновский получил мелкое повреждение. После этого он начал общаться с Эриксеном, а дальше произошел эпизод с ухудшением здоровья датчанина.

Что еще известно о состоянии Эриксена?

К счастью, 34-летний футболист покинул поле собственными ногами. Поздно вечером 7 июня Датский футбольный союз сообщил, что спортсмен чувствует себя хорошо, учитывая то, что произошло.

Напомним, что это второй подобный эпизод в карьере Кристиана. В 2021 году его сердце остановилось во время матча первого тура Евро-2020 против Финляндии (0:1).

После этого полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор и он сумел продолжить карьеру. Чтобы играть в футбол Кристиан вынужден был покинуть миланский Интер, поскольку в Италии с таким девайсом в сердце играть в профессиональный футбол не позволяет местное законодательство.