Физическое состояние Кристиана Эриксена сейчас тщательно изучают специалисты, а некоторые подробности инцидента уже известны. Об этом сообщили в Датском футбольном союзе.

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Что известно о состоянии футболиста?

Обстоятельства того, что произошло прокомментировал врач сборной Дании Мортен Боесен.

Во время игры у него сработал дефибриллятор. После того, как Кристиан схватился за грудь и упал, аппарат среагировал автоматически и дал необходимый разряд. Он выполнил именно ту функцию, ради которой его вживляли – мгновенно вернул Эриксена к жизни,

– объяснил Боесен.

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Он добавил, что устройство записало показатели сердца Эриксена в тот момент. Это позволит врачам понять причину проблемы.

Что еще известно о состоянии Эриксена?

К счастью, 34-летний игрок покинул газон собственными ногами. Поздно вечером 7 июня Датский футбольный союз сообщил, что спортсмен чувствует себя хорошо, учитывая то, что произошло.

Напомним, что это второй подобный эпизод в карьере Кристиана. В 2021 году его сердце остановилось во время матча первого тура Евро-2020 против Финляндии (0:1). После этого полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор и он сумел продолжить карьеру.

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский выразил поддержку коллеге. По его словам, перед ухудшением состояния датского полузащитника они общались на футбольном поле, а потом произошел жуткий эпизод.